這時候連署衝墮胎公投？ 林靜儀質疑發起人真正用意

2019-09-27 20:42

〔即時新聞／綜合報導〕宗教團體「Shofar轉化社區聯盟」理事長彭迦智提出墮胎公投提案，把人工流產從原本的「24週內施行」縮減為「8週內施行」，遭各界撻伐。婦產科醫師、立法委員林靜儀抨擊，「不是幾週的問題，而是選擇權的問題」。此外，林靜儀也質疑，2020年沒有公投，卻選在這時候搞連署，真正意圖恐怕是國會席次。

林靜儀從婦產科角度表示，產前遺傳診斷、諮詢與處置是非常嚴肅的專業，是科學，不是靠公投或辯論就能改變。遺傳諮詢醫師提供孕婦遺傳疾病篩檢或診斷工具，孕婦在充分獲知所有資訊下，有自主權選擇要或不要。倫理上，遺傳諮詢專家必須秉持「非批判（non-judgemental）」原則，尊重個案最終抉擇。因此「重點從來都不是幾週的問題，而是選擇權的問題。」

林靜儀在臉書上解析，大量公投提案及強制合併大選，政黨可能會以公投案動員投票，變成大選和公投案互相利用，干擾正常進行，所以修法改成定期舉辦，並拉長宣傳理解期。2021年起，每2年舉行一次公投，意即2020大選不會綁公投。

林靜儀說，某些團體挑這個時候認真搞連署，是因為特定保守勢力要操弄對立與創造聲量，目的是再次造成保守團體的恐慌；如此一來，就能像去年那樣，結合親中的宗教、政黨和地方組織勢力，爭取他們的國會席次與機會。

林靜儀寫道，記得有位中國國民黨委員大聲說「明年通通改回來」嗎？不要只是嘲笑某些離譜的政治人物，明年的國會席次，「綠過半非常重要」。與其陷入討論枝節，拜託大家警覺這個事實，對這項公投「知道它，警覺它，冷處理它」。

「Shofar社區轉化」粉專介紹指出，這是一群愛主基督徒所組織的機構，宗旨是「要翻轉政治，首先要翻轉社區」，自許要「超越藍綠框架」。除了與墮胎有關的宣傳文章以外，該專頁分享多則高雄市長韓國瑜的新聞，如「中天新聞【挺韓餐會】報導」、「韓國瑜造勢大會現場直播」，並轉發中國網媒「觀察者網」的影片。

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