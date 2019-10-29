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遊學支票被罵爆還是要說 韓國瑜：目標就是這「8字」

國民黨總統參選人韓國瑜27日舉辦青年座談。（資料照）

國民黨總統參選人韓國瑜27日舉辦青年座談。（資料照）

2019-10-29 11:08:18

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜再開支票，表明若當選總統，將會想辦法送學生出國遊學，費用「他來想辦法」，隔日卻又髮夾彎打臉自己。然而，韓國瑜今（29日）早再將引發爭議的政見簡化為8字，「投資青年，放眼國際」。

韓國瑜臉書再談青年論壇話題，他提及「大學生、研究生至少1年在國外唸書及實習」政策，即使被說成轉彎、打折，還是得重申「我的政策目標很單純，就是『投資青年，放眼國際』」，提升台灣下一代在國際的競爭力，跟他在高雄推動的雙語教育理念相似，「很多民進黨的長官其實也是認同的」。

韓國瑜強調，這個政策是希望每個學生在學術和語言能力的要求之外，不用煩惱經濟條件的限制，都能夠擁有在國外讀書或實習一年的機會，目的在於擴大視野、多了解世界也挑戰自己，增加自身競爭優勢，用年輕人的眼睛探索未來人生發展的方向。

韓國瑜今（29日）再談遊學政見，給出「8字」最新說法。（圖擷取自韓國瑜臉書）

韓國瑜今（29日）再談遊學政見，給出「8字」最新說法。（圖擷取自韓國瑜臉書）

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