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陳水扁發700字長文：川普連任若遇困難 恐再讓步中國

前總統陳水扁分析，若蔡政府沒及時把握，目前美中貿易戰下的良好機遇，之後若川普連任美國總統之路遇到困難，恐會再對中國國家主席習近平讓步，台美最好的黃金三年恐將成為過去。（圖擷自YonGe Chen臉書）

前總統陳水扁分析，若蔡政府沒及時把握，目前美中貿易戰下的良好機遇，之後若川普連任美國總統之路遇到困難，恐會再對中國國家主席習近平讓步，台美最好的黃金三年恐將成為過去。（圖擷自YonGe Chen臉書）

2019-10-29 09:48:58

〔即時新聞／綜合報導〕針對台美關係以及香港反送中條例正式撤案，前總統陳水扁今凌晨發表一篇長達700字的文章，分析美國一向採取國家利益至上的原則，若蔡政府沒及時把握，目前美中貿易戰下的良好機遇，之後若川普連任美國總統之路遇到困難，恐會再對中國國家主席習近平讓步，台美最好的黃金三年恐將成為過去。

前總統陳水扁29日凌晨在臉書PO出一篇700字的文章，並以「美國國家利益至上，那麼台灣的利益又在哪裡？」為題，文中指美國不管哪一個黨執政，都是國家利益至上，不會為了台灣利益而犧牲美國利益，若雙方利益衝突，也只能犧牲台灣利益來確保美國利益。

陳水扁指出，依過往經驗，美國總統大選第一次參選的挑戰者，都會強力批判中國的民主與人權以獲取選票，甚至在當選後執政的第一、二年，還會繼續對中國採取強硬立場。但之後為了聯中制俄、反恐、對付北朝鮮等，都需要中國的合作，像彭斯副總統最新演講雖然還是繼續批判中國的人權民主，卻又籲請國會不要通過力道更強的挺港法案。陳水扁認為，這是為了避免美中貿易協議破局，同時也進一步指出，目前川普對中國的強硬態度，是美中關係改善的「機會之窗」，若蔡政府如果沒有把握並善用這麼好的機遇，等川普的總統連任之路出現困難，恐會對習近平讓步以換取貿易談判的成果，台美最好的黃金三年也將成為過去。

陳水扁也提到，香港反送中條例已正式撤案，雖然香港的抗爭尚未完全平息，但解放軍武力鎮壓的可能性幾乎是零，這對台灣選舉撿到槍的一方也會有一定的影響。至於對美中貿易談判的發展來說，中國更可全面對付美國。

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