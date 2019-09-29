元氣大傷！中國商務部長坦承面臨巨大挑戰

2019-09-29 21:22

〔即時新聞／綜合報導〕中國商務部部長鍾山今（29）日在記者會上坦承，中國企業因貿易戰影響，面臨了許多史無前例的挑戰。

據《路透》報導 ，中國商務部部長鍾山今（29）日在北京記者會上，坦承許多中國公司受美中貿易戰影響甚鉅，面臨了巨大挑戰。他說：「（中國公司在）貿易方面面臨了史無前例的挑戰，不論是內部或外部因素影響。」

報導指出，美中雙方在持續升溫的貿易戰中僵持，至今已超過1年，雙方皆互相加徵報復性關稅，令全球金融貿易市場和全球經濟成長頗為動盪。

鍾山補充道，中國會試圖擴大進口並進行其他能讓貿易趨於穩定的措施，但對此沒有透露更多細節。

據悉，新一輪的美中高層談判將會在10月10日、11日展開，中國將派出國務院副總理劉鶴為代表，而川普政府傳出正考慮實施更為激進的新戰術，包括將中國企業從美國證券交易所除名退市等，但美國財政部已澄清「目前暫無計畫」。

《路透》消息來源透露，這個戰術主要目的是要限制美國資本投入中國企業，以免增加國安風險。

此外，美中貿易戰對中國整體經濟影響也持續浮現，中國8月份對美出口急遽衰減，令中國經濟體的弱化越來越明顯，外界推估北京近期將會採取更多補助等應急措施，避免經濟放緩持續加劇。

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