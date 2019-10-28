外籍配偶產檢早就有補助！她轟韓國瑜：已好幾年了

國民黨總統參選人韓國瑜（見圖）的國政顧問團27日提出新移民政策，主張把未納保的懷孕新移民納入全民健保。（資料照）

2019-10-28 19:37:42

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜的國政顧問團昨（27）日提出9項新移民政策，包括把未納保的懷孕新移民納入全民健保等，被網友轟「為中國人大開後門」。立委林靜儀今（28）日質疑，國民健康署早就提供新住民媽媽相關補助，到底是拋出政策的委員不認真，還是「韓國瑜市長亂講」？

藍營立委林麗蟬、國政顧問團總召張善政昨天在韓國瑜的新移民全國後援總會成立大會上，提出新移民政見，包含將懷孕的新移民婦女直接納入健保，取消6個月等待期。消息一出，網友痛批「假新移民之名，實則為中國人大開後門」。

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立委林靜儀今天發臉書表示，國民健康署針對還未取得健保身分的外國籍懷孕配偶，早就提供產檢補助、重要篩檢補助，已經持續好幾年了，去年也特別發文說明過，疑惑「到底是中國國民黨林麗蟬委員不認真，還是韓國瑜市長亂講」？

衛生福利部國民健康署去年發文指出，未受僱的新住民來台，要持有居留證明滿6個月才能加入全民健保，但懷孕婦女的配偶若是中華民國國籍，國民健康署會提供補助，提供10次產檢、1次超音波檢查、1次乙型鏈球菌篩檢及2次衛教指導服務。

立委林靜儀今（28）日質疑，國民健康署早就提供新住民媽媽相關補助，行之有年。（資料照，中央社）

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