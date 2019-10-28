韓國瑜10/31、11/1桃園傾聽之旅 行程大致底定

高雄市長韓國瑜到彰化順澤宮參拜。（記者顏宏駿攝）

2019-10-28 18:12:22

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕國民黨總統參選人韓國瑜即將於31日至11月1日一連2天，展開桃園傾聽及下鄉紮根之旅，以接地氣方式，與6位立委參選人及原住民、婦女界、青年、醫療長照界等各領域團體分別成立後援會，11月1日晚上的幸福相會、桃園起飛團結晚會造勢活動，立委參選人將全數出席聯合造勢，展現桃園團結氣勢。

韓國瑜桃園市競選總部主委、桃園市黨部主委、議長邱奕勝表示，韓國瑜到桃園除了為立委參選人加油打氣外，也能激發一股熱愛中華民國的心，大家堅定支持韓國瑜，將他送到總統府，桃園市6席立委全壘打。

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邱奕勝表示，希望韓國瑜到桃園的2天行程，能帶出桃園市藍軍大團結的氣勢，他呼籲所有支持韓國瑜的庶民、藍軍支持者，站出來力挺，下架施政無能的蔡英文政府。

桃園市競選總部總幹事市議員梁為超表示，總統候選人韓國瑜到桃園的行程，桃園競總全力配合韓辦需求，2天的行程已大致敲定，但實際行程，還是要以韓辦發布的為主。

國民黨桃園市黨部說明，韓國瑜在桃園的2天行程，10月31日上午10點到慈湖謁陵接著到復興區成立原住民後援會、下午到普濟堂參香、以及僑愛活動中心、八德陸光活動中心、中壢區華勛公園、參加平鎮區後援會成立。

國民黨桃園市黨部表示，韓國瑜11月1日上午到觀音甘泉寺參香、參加楊梅後援會成立、下午到中壢慈惠堂、參加醫療長照界挺韓後援會、平鎮三崇宮，參加呂玉玲、陳根德後援會成立大會，晚間到桃園區幸福路，參與幸福相會、桃園起飛、團結晚會，桃園市6位立委候選人將出席這場聯合造勢大會。

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