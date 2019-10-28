韓國瑜︰農漁業是國家根本 不重視就會發生饅頭革命

高雄市長韓國瑜出席彰化農、漁、水利會座談會，對農業現況問題一度緊皺眉頭。（記者陳冠備攝）

2019-10-28 17:46:27

〔記者陳冠備／彰化報導〕國民黨總統參選人韓國瑜傾聽之旅今日來到彰化，中午與彰化農、漁、水利會進行午餐約會，韓國瑜指出，農漁業是國家根本，不重視就會發生「饅頭革命」，不過韓國瑜今天早上行程一路遲到，連與農民吃便當也姍姍來遲15分鐘，讓不少農民只能互乾瞪眼「腰巴豆」。

韓國瑜與彰化農民午餐約會，卻農民等了15分鐘才開動，他拿到便當後立刻大快朵頤。（記者陳冠備攝）

韓國瑜今日中午來到田尾鄉農會出席彰化農、漁會、水利會座談會，將近200人出席，與會者包括縣長王惠美、立委林麗蟬、立委參選人蕭景田、全國農會總幹事張永成、全國漁會總幹事林啟滄、全國農田水利會聯合會理事長林文瑞及縣議員曹嘉豪等人。

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韓國瑜拿起桌上的鮮花舉例，其實市場就在隔壁，如果政府願意幫忙，就能幫助農民過好日子。（記者陳冠備攝）

眾人等待韓國瑜到場，又花了近20分鐘吃便當，直到12點半才開始發言，包括竹塘鄉農會總幹事詹光信、彰化縣農會理事楊松柏、彰化縣漁會總幹事陳諸讚等人提出產銷失衡、補助制度與專業漁業權等問題，另外蕭景田補充，政府宣傳芭樂賣到美國去，他認為過去國民黨政府也做過，只是路途遙遠成本很高，不能只是喊口號，同時農地缺工問題嚴重，亟需要政府重視。

韓國瑜會後與出席農、於、水利會代表合影。（記者陳冠備攝）

韓國瑜聆聽眾人意見後表示，有人研究中華文化幾千年發生的內戰，最根本，最重大原因叫做「饅頭革命」，因為人吃不飽就可能發生戰爭，所以他提出農為國本，政府要對農漁業重視，因為這是國家重要根基。

韓國瑜指出，每個座談會都在談農業缺工問題，這很頭痛，目前雖在進行，但申請制度可否滿足農友需求，也要追蹤了解，另外農藥、肥料問題，前不久才因禁用巴拉刈罵翻政府，這也要檢討，政府才不會顧人怨，最重要的，稻穀收購價格已8年未調整，日前在台南還有農民向他下跪，喊說日子過不下去，相信農委會看到此會有所回應，也笑說「現在行政院只看他一個禿頭的人在說話」。

韓國瑜也批評農委會3年前成立的台農發公司，負責調整農產品外銷，結果現在成績很差，他拿起桌上鮮花舉例，日前去澳門行銷農產品，結果順便幫高雄搶下花的訂單，認為其實最大的市場就在隔壁，自己（政府）的腦袋不打開，讓該賺的錢都沒賺到，如果政府願意幫忙，就能幫助農民過好日子。

韓國瑜最後說，農業補助問題要通盤來檢討，也要探討為何不少青年農民返鄉，最後很多都是失敗，主因沒有通路，未來他有責任幫農漁民找到通路。

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