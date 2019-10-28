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迎戰「淡水蔡依林」 洪孟楷創作洗腦競選主題曲

國民黨新北市第一選區立委參選人洪孟楷，今天發表競選主題曲「洪孟楷少年家」。（記者陳心瑜翻攝）

國民黨新北市第一選區立委參選人洪孟楷，今天發表競選主題曲「洪孟楷少年家」。（記者陳心瑜翻攝）

2019-10-28 15:08:26

〔記者陳心瑜／新北報導〕國民黨新北市第一選區立委參選人洪孟楷，今天發表競選主題曲「洪孟楷少年家」，由閩南語流行音樂教父之稱的林垂立創作詞曲，主軸為「替咱出一口氣」，節奏輕快洗腦，將洪孟楷的經歷、政策、訴求完整融入國台語交錯的歌詞。

洪孟楷表示，和林垂立是忘年之交，初選期間時拜訪時一見如故，林垂立創作過許多膾炙人口的百萬金曲，包括《車站》、《春夏秋冬》、《感謝你的愛》等，因此大膽邀稿，希望用不同的方式，傳達選舉理念。

洪孟楷表示，競選主題曲的MV，由競選團隊的志工協助編輯，彙整過去的照片剪輯而成，雖然陽春，但少了政治味和硝煙味，更能表現自己的年輕活力優勢，洪孟楷說「選戰經費雖然有限，但靠著許多的鄉親和志工幫忙，更能夠凝聚彼此的向心力。」

新北市立法委員第一選區現任立委為民進黨呂孫綾，還有時代力量張衞航、無黨籍陳昭宏以及安定力量郭大衛等參選人。

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