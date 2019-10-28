鄭朝方夜市拜票 支持者持國旗聲援喊加油

民進黨新竹縣立委第二選區參選人鄭朝方（中握拳者）昨晚在竹北夜市拜票時，有不少支持者帶著國旗來為他加油打氣。（鄭朝方提供）

2019-10-28 14:21:34

［記者蔡孟尚／新竹報導］民進黨新竹縣立法委員第二選區參選人鄭朝方說，前幾天他以國旗為背景的廣告看板遭韓粉網路攻擊，造成新聞議題，昨晚在竹北夜市拜票時，就有不少支持者帶著國旗來為他加油打氣，讓他相當感動。

鄭朝方陣營發佈新聞表示，昨晚在竹北夜市舉辦的「萬聖方城市」活動，鄭朝方以「客家吸血鬼」的裝扮現身發糖果，吸引不少大朋友、小朋友排隊索取，不少人領完糖果還要跟他合照，現場氣氛熱鬧歡樂，也有不少看到「國旗看板」新聞的支持者，特別帶著國旗來為鄭朝方加油，肯定他愛台灣、守護台灣的心。

請繼續往下閱讀...

鄭朝方說，國旗從不是任何政黨或個人專利，尤其總統蔡英文國慶時也拿著國旗，且在國慶演說時強調「中華民國台灣」，並提到無論是哪個黨派，只要是生活在這塊土地上的人民，都不能分割彼此；他身為藝術工作者同時也是運動愛好者，特別是在國際競賽上，看到國旗都會非常感動，熱血沸騰，並不分任何黨派。

鄭朝方更說明，身為新世代政治工作者，面對歧見，應打破對立，從理解、尊重到包容，然後往前走，就是跨出的和解與合作的第一步，非常感謝拿國旗到夜市支持他的中間選民，以及網路社群上給予鼓勵和支持的網友，選舉是一時的，沒有必要製造爭端來分裂熱愛國家、守護台灣的全體國人，對他而言，堅持要改變這種立場對立的狀況，就是他新世代政治工作者的使命。

民進黨新竹縣立委第二選區參選人鄭朝方（左二）昨晚在竹北夜市拜票時，有支持者帶國旗來為他加油打氣。（鄭朝方提供）

民進黨新竹縣立委第二選區參選人鄭朝方（左）昨晚以「客家吸血鬼」裝扮在竹北夜市拜票，吸引不少民眾和他合影留念。（鄭朝方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法