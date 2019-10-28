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澳洲眾院請願連署「承認中華民國台灣」 外交部：歡迎但不介入

澳洲民眾發起連署，要求政府承認中華民國台灣。（路透檔案照）

澳洲民眾發起連署，要求政府承認中華民國台灣。（路透檔案照）

2019-10-28 14:44:13

〔記者呂伊萱／台北報導〕繼德國、美國民眾發起請願，要求政府與台灣建交後，澳洲眾議院網站也出現台灣建交案。外交部今天對此表示，這是澳洲民眾的自發行為，外交部歡迎有助於增進雙邊關係的討論，但尊重澳洲國內法制程序，不會介入。

澳洲眾議院請願網站第EN1120號請願書為「對中華民國台灣的外交承認」，內容指出，台灣是現代自由、民主國家，有2400萬人口，是東亞地區民主、法治的燈塔，且在國防領域具有重要作用，能保障東亞地區安全，「原則上，承認台灣是一個民主、自由的國家是正確的選項」，事實顯示，世界上除了有一個中國，還有一個台灣。

目前該提案已有5656人連署，將於11月20日截止，時間到後將送往眾議院，並由負責答覆請願的政府人員出面回答；有別於德國、美國請願規則，澳洲眾議院請願是申請請願前就必須先審核，通過後不設有連署人數門檻，但人數愈多愈能使澳方更為重視，且連署者限定為澳洲公民。

外交部發言人歐江安今天對此表示，該案是澳洲民眾的自發行為，外交部已注意到這項請願提議。歐江安強調，外交部及我國駐澳館處歡迎任何有助增進台灣與澳洲關係的公開討論，但我方尊重澳洲國內的法制程序，不會介入，並將密切注意請願案的後續發展。

歐江安也說，澳洲是台灣理念相近的重要夥伴，我方將持續與澳洲深化合作推廣民主理念，並共同致力維護印太區域的開放、穩定、繁榮與和平。

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