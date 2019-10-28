新北捷運環狀線噪音擾人 侯友宜：評估加裝隔音罩

捷運新北環狀線第一階段預計今年底通車，但沿線行經路段發出的高頻尖銳噪音，始終困擾民眾。市議員黃俊哲建議加裝隔音罩，市長侯友宜表示將評估。（記者賴筱桐攝）

2019-10-28 14:36:48

〔記者賴筱桐／新北報導〕捷運新北環狀線第一階段預計今年底通車，但沿線行經路段發出的高頻尖銳噪音，始終困擾民眾。市議員黃俊哲今天在議會質詢指出，許多居民仍反映噪音問題待改善，他建議加裝輕材質的隔音牆。市長侯友宜答詢表示，將評估是否裝設，即便趕不上通車時程，日後也能補施作。

黃俊哲指出，他每天在社區的line群組都會收到民眾傳來的噪音影片，居民身心飽受壓力，市府可以學習其他縣市，加設輕材質全罩式或半罩式的隔音設施，不需高額費用。

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侯友宜表示，環狀線初勘後委員很滿意，比文湖線還要好，針對噪音問題市府會盡力解決，若加設隔音罩可行，該花這條錢就要花。他會請新北市與台北市捷運局共同討論，若加設隔音罩能解決問題且可行，即使趕不上通車期程，未來還是會補做，甚至融合歡樂耶誕城進行佈置美化，增添新板特區的特色。

捷運局長李政安說明，自動噴灑潤滑油設備已設置完畢，派員至現場測得尖銳噪音明顯改善，未來將持續注意民眾觀感，降低通車噪音對周遭住戶的影響。此外，環狀線初勘12項待改進項目將在2週內改善，朝年底如期通車的目標努力。

針對捷運環狀線的噪音問題，新北市長侯友宜表示將評估裝設隔音罩。（記者賴筱桐攝）

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