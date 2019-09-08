感謝捷運工程第一線人員 侯友宜霸氣喊當最大後盾

2019-09-08 16:42

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市長侯友宜今天出席輕軌捷運紀錄片發表會，活動中分享各工程團隊的點滴。環狀所主任楊博仁笑說，之前接過1通陳情電話講了5個多小時，就連和家人度過暑假的時間都沒有，這讓侯友宜聽完感動地說，要跟所有第一線夥伴站一起，自己也會是他們最大的支持、後盾。

新北捷運三環六線計畫推動達成率82％，包括年底即將通車的新北環狀線在內「五線齊發」，淡海輕軌第一期進度達93％、安坑輕軌62％、萬大-中和線42％，三鶯線計畫進度也達到35％。

侯友宜利用假日到新北市新店區達觀國小收看捷運紀錄片，並且和工程團隊們加油、打氣。三鶯所主任張壯習分享，2016年從新北捷運局土建科調派到三鶯工務所，印象最深刻的一次「狀況」，就是在三峽龍埔路的施工圍籬才架好1天，隔天馬上被貼抗議布條，透過不斷的溝通說明，逐漸讓當地居民了解同時獲得體諒和包涵。

侯友宜表示，新北捷運的背後是仰賴是施工團隊努力不懈、日以繼夜，透過影像紀錄工程的困難與挑戰，各路線的工程團隊也有不少甘苦談，不僅工程專業外，更重要是與民眾溝通，完工後也能帶動周遭濟及都市更新。

新北捷運工程局表示，預計在2022年以前分別有新北環狀線、淡海輕軌第一期藍海線以及安坑輕軌相繼通車，2026年之前也會有三線，包括三鶯線、淡海輕軌第二期以及萬大-中和線。

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