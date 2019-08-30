捷運環狀線噪音改善 住戶：成效有限

2019-08-30 21:27

〔記者何玉華／新北報導〕新北市長侯友宜今天下午到板橋縣民大道捷運環狀線轉彎側的大樓，視察捷運新北環狀線道噪音改善成效，不過因為遇到下雨天，住戶認為下雨天軌道較為潤滑，噪音本來就小，當場大表不滿；侯友宜聽取民眾意見後，要求捷運局在上、下午尖峰時段，各進行5班次測試，連續10天測量音量分貝，再視結果改善。

侯友宜說，環狀線在縣民大道的大轉彎段，列車測試期間，住戶頻頻反映鋼軌尖銳的聲音影響生活品質，但因縣民大道底下有高鐵及台鐵隧道的承重限制，因此，改善工程需將直立型隔音牆置換為輕量型鋁板，再延伸為倒L型，以增加噪音遮蔽效果並符合承重限制。

新北市捷運局長李政安說，環狀線的音量分貝都符合法令規範標準，但考量民眾安居環境，共投入約2億1630萬元經費，將沿線約3148公尺隔音牆延伸，除了倒L型還有弧型，鄰近建物側上方再加裝吸音板，也進行軌道拋光及車輪切削整圓，10處轉彎幅度較大路段軌道安裝自動潤滑系統，在列車行經時，自動噴塗潤滑液，類似雨天，軌道濕潤就不易產生尖銳噪音。

侯友宜今天視察改善結果，但住戶現場表達不滿，住13樓的陳先生指出，早上的聲音相當尖銳，頻繁的噪音讓人難以忍受，昨天下午下雨，噪音量才稍減；侯友宜強調，改善要做就要盡善盡美，將針對早晚尖峰時段各挑5個班次，連續10天量測分貝，再視結果改善。

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