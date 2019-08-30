捷運環狀線噪音改善 住戶：成效有限
列印

捷運環狀線在縣民大道大轉彎處的噪音，讓鄰近大樓住戶不堪其擾。（記者何玉華攝）

捷運環狀線在縣民大道大轉彎處的噪音，讓鄰近大樓住戶不堪其擾。（記者何玉華攝）

2019-08-30 21:27

〔記者何玉華／新北報導〕新北市長侯友宜今天下午到板橋縣民大道捷運環狀線轉彎側的大樓，視察捷運新北環狀線道噪音改善成效，不過因為遇到下雨天，住戶認為下雨天軌道較為潤滑，噪音本來就小，當場大表不滿；侯友宜聽取民眾意見後，要求捷運局在上、下午尖峰時段，各進行5班次測試，連續10天測量音量分貝，再視結果改善。

侯友宜說，環狀線在縣民大道的大轉彎段，列車測試期間，住戶頻頻反映鋼軌尖銳的聲音影響生活品質，但因縣民大道底下有高鐵及台鐵隧道的承重限制，因此，改善工程需將直立型隔音牆置換為輕量型鋁板，再延伸為倒L型，以增加噪音遮蔽效果並符合承重限制。

新北市捷運局長李政安說，環狀線的音量分貝都符合法令規範標準，但考量民眾安居環境，共投入約2億1630萬元經費，將沿線約3148公尺隔音牆延伸，除了倒L型還有弧型，鄰近建物側上方再加裝吸音板，也進行軌道拋光及車輪切削整圓，10處轉彎幅度較大路段軌道安裝自動潤滑系統，在列車行經時，自動噴塗潤滑液，類似雨天，軌道濕潤就不易產生尖銳噪音。

侯友宜今天視察改善結果，但住戶現場表達不滿，住13樓的陳先生指出，早上的聲音相當尖銳，頻繁的噪音讓人難以忍受，昨天下午下雨，噪音量才稍減；侯友宜強調，改善要做就要盡善盡美，將針對早晚尖峰時段各挑5個班次，連續10天量測分貝，再視結果改善。

  • 新北市長侯友宜視察捷運環狀線在縣民大道大轉彎處的噪音改善情形；大樓住戶當場抱怨改善情況不佳。（記者何玉華攝）

    新北市長侯友宜視察捷運環狀線在縣民大道大轉彎處的噪音改善情形；大樓住戶當場抱怨改善情況不佳。（記者何玉華攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法