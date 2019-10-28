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韓陣營提新移民孕婦直納健保 網友罵爆「為中國大開後門」

韓陣營提出新移民政見，包含將懷孕的婦女納入健保，取消等待期，遭大量網友怒批。（資料照）

韓陣營提出新移民政見，包含將懷孕的婦女納入健保，取消等待期，遭大量網友怒批。（資料照）

2019-10-28 14:39:14

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨昨日（27日）舉行總統參選人韓國瑜新移民全國後援總會成立大會，並由藍營立委林麗蟬、國政顧問團總召張善政提出新移民政見，包含將懷孕的新移民婦女直接納入健保，取消6個月等待期，消息一出網友紛紛罵爆，痛批「假新移民之名，實則為中國人大開後門」。

韓國瑜國政顧問團昨拋出9項新移民政策，包含中配取得身分證年限與外配一致、將懷孕新移民婦女納入全民健保等，張善政致詞時表示，政府要百般疼惜這些新媳婦、新女婿。

消息一出，引起批踢踢（PTT）網友強烈質疑，紛紛罵「是嫌健保破產速度太慢嗎」、「所有政策都圍繞中國打轉！去選總書記啦」、「就是引進大量人口吸乾資源的手法啊」、「開放對岸來台浪費健保」。

之前，國民黨立委黃昭順等16位藍委連署修改《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第16條，也被外界質疑偷渡陸配雙親來台使用健保、長照資源，讓國民黨團發聲明澄清，提案已經撤回。

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