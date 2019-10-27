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獨家》謝震武妻子李月娥離開盧秀燕 轉與台南黃偉哲合作
2019-10-27 18:33:22
〔記者唐在馨／台中報導〕台中市政顧問李月娥傳出將在本月底離開現職，由於正值她的先生謝震武在節目中砲轟韓國瑜之際，李月娥此時離開，時機敏感，而據本報掌握訊息，李月娥下一個工作是去台南接台南市美術館（簡稱南美館）的副館長。
由於目前台南市長黃偉哲是民進黨籍，李月娥離開國民黨執政的台中市，轉到台南工作，是否有背後因素？對此，李月娥昨天對於各媒體詢問時都表示是回到初心，也未透露是去台南工作，表示要回歸博物館專業，而南美館正好也是博物館專業，非常符合她的說法。
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對此，記者求證台南市長黃偉哲，黃偉哲表示，南美館是行政法人管理，人事權要尊重南美館，他先前遇到李月娥，還歡迎她到台南玩，後來李月娥跟他說，因為南美館館長是她的老師，老師找她到南美館幫忙，她也願意貢獻所長。
黃偉哲說，據他了解盧秀燕市長非常尊重李月娥，雖然這是南美館自己尋才，但李月娥有故宮經驗，既有藝術專業，也有經營博物館經驗，是非常強的專業人才，站在台南市長的角度，他當然非常歡迎。
不過，李月娥離開台中市府顧問的職務，這已經是盧秀燕上任後，市長任期未滿一年，已經第三位有給職市政顧問離職，前二位是朱蕙蘭及錢怡君，而李月娥本身在市府非常低調，但此時離職正逢先生謝震武在新聞熱頭，也因此受到注目。