海鷹反潛直升機軍購遲遲未建案 傳軍方這想法讓美軍無法理解

2019-10-24 07:07

〔即時新聞／綜合報導〕海軍代號「神鷹3號」計畫向美採購MH-60R海鷹反潛直升機，美方也對此積極遊說，不過有媒體披露，此案遲遲未建案的原因是國安與軍方高層都認為目前國軍12架P-3C反潛機足於取代艦載反潛直升機，讓美軍印太司令部將領感到不解。

根據《上報》報導，目前海軍現役18架S-70C反潛直升機服役超過18年，500MD反潛直升機服役更超過40年，戰力急需更新，雖然海軍從2014年開始S-70C改良案，但美商辦理技術輸出許可的作業延誤，以及料件籌補進度延後，使得全案完成時間從2018年延後到2020年。對此，海軍一直把採購MH-60R海鷹反潛直升機在計劃年提出，但受限於P-3C反潛機可取代反潛直升機的觀念，讓該案持續被否認。

據了解，美方對「P-3C反潛機可取代反潛直升機」的觀念感到無法理解，強調P-3C運用於平時巡邏偵察潛艦，但P-3C屬於慢速機且體積龐大，遇到戰事時不會進入危險空域，因此若有戰事發生，軍艦偵蒐水下潛艦蹤跡除了靠聲納之外，反潛直升機也是重要防線之一。在歷年漢光兵推中，海軍組成以紀德艦為主的戰鬥群，皆是海空獨立作戰，直升機也成為反潛的最外圍警戒戰力，加上解放軍首波飛彈攻擊後，機場跑到可能因此損毀，讓P-3C起飛更添難度。

另外，反潛直升機的功用在於擴大偵蒐範圍，讓潛艦不會太靠近軍艦，即使潛艦朝軍艦目標發射線控魚雷，只要被反潛直升機發現，潛艦就必須切斷控制魚雷的導線，開始進行迴避動作。

目前國防部開始規劃2021年軍事投資採購新建案的項目，海軍傳出已把8架MH-60R海鷹反潛直升機的採購案送到國防部，飛彈、魚雷等彈藥項目則是先不納入採購中，採購費用可望降到170億元台幣以下。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法