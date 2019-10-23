反對「石虎保育條例」 苗縣議會國民黨團將自提版本

2019-10-23 21:08

［記者鄭名翔／苗栗報導］國民黨立委陳超明昨提出「石虎保育」阻礙苗栗發展說法惹議，苗栗縣議會國民黨團今力挺陳超明說法，並將提國民黨版「苗栗縣石虎保育自治條例」，強調著重建立保育觀念，而非限制開發石虎棲地，並要求保育專家學者不得干預施政，未來也將揪出「假借保育之名營利」的不肖業者。

苗栗縣政府提出「石虎保育自治條例草案」，於6月經議會表決後以25票反對、9票支持再度被退回，其中14席國民黨議員全數投下反對票，引發網友砲轟。

過去曾說過「石虎太多才被撞死」的無黨籍縣議員韓茂賢表示，保護石虎是眾人共識，而未來國民黨版條例將更適合苗栗，以「管人不管地」為主軸，先提升人民保育觀念，使石虎繁衍茁壯，但有些激進保育團體認為要圈地保育，強行限制私人土地使用，是不合法的。

「訓練、教育人類為當務之急」，韓茂賢說，縣府調查石虎數量將成為議會參考依據，若石虎確實急遽減少就須採激烈手段保育，反之若穩定成長則可改以溫和方式提升民眾觀念，因此近來許多監測相機遭竊，嚴重打擊保育工作，強調務必查出真相。

國民黨團聲明指出，不能因苗栗為石虎主要棲地，為保育就限制經濟發展，許多大型公共建設更因此被阻擋2年以上，須建立限時生態檢核機制，使保育與建設並行。

國民黨團的自治條例草案方向，將著重人類活動管理，在已知的石虎棲地與社區或個人合作，補助成立石虎巡守隊、轉型友善耕作等，也呼籲中央應聯合新竹、台中、南投等鄰近縣市，盡快編列「石虎保育專款專用補助款」，守護全台石虎棲地。

國民黨團強調，反對藉保育之名限制私人土地使用，尤其相關專家學者可提建議、但不得干預施政，讓保育工作回歸公務體系，未來國民黨還要揪出「假借石虎保育營利」的不肖業者。

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