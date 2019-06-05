石虎版六四！ 苗縣石虎保育自治條例議會退回當天 又有石虎被路殺

2019-06-05 18:24

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕「苗栗縣石虎保育自治條例」草案，昨天於縣議會闖關，但縣議會二讀大會激烈討論經投票表決後，最終全案仍再度被退回。但是就在當天，苗栗縣卓蘭鎮140縣道又發生一起石虎路殺事件，令人惋惜，也與草案被退回形成強烈對比，顯得諷剌。加上當天為六月四日，也被部分保育人士形容為「石虎的六四事件」。

苗栗縣政府農業處自然生態保育科也證實石虎路殺消息。自然生態保育科表示，事發時間為當天早上六點多，事發地點為140縣道西往東123.5公里至124公里之間。

自然生態保育科指出，當時接獲通報後，表示有年幼石虎遭路殺，遺體慘不忍睹，已經無法分辨性別，只能判定為年幼石虎，當時民眾直接送往屏科大做後續研究使用。

由於事發地點距離之前引起爭議破壞石虎棲地的大鞍生態濕地公園不遠，引起保育人士與生態觀察人士批評「石虎保育條例沒過、消費石虎依舊」。

更有保育人士直指，被路殺的石虎應該不超過出生應該不超過一個月，可以說剛睜開眼看見世界就被迫永遠離開。

由於事發當天正好是6月4日，更有人形容說「這是石虎的六四事件」，希望一隻年幼石虎的生命，能喚起各界對於石虎保育的重視，畢竟研究推估目前石虎僅存500隻左右，而大部分應棲息於苗栗縣淺山地區，若苗栗縣不重視，要談石虎保育將非常困難。

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