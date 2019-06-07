「保育石虎連署」早過期！他建議「這些方法」更有效

2019-06-07 22:50

〔即時新聞／綜合報導〕日前石虎保育自治條例在苗栗縣遭到駁回，引起許多民眾關注，近日在網路上大力散播了一份連署表單，目前在許多網友以及藝人的分享下，突破50萬人連署，但有網友指出這是去年環評前的連署反對活動，在去年確實有發揮效果，但現在其實已經「過期」。

近日藝人五月天怪獸、吳慷仁以及許多網友在網路上瘋傳一份去年9月就已經發布在「AVAAZ」連署網站的連署表單，截至目前已經突破50萬人連署，但粉專「鹿刻 Luke」也在臉書發文提醒大家，其實這個連署是去年9月為了阻止裕隆廠苗栗擴廠計畫，在環評前所發起的聯署反對活動，而最後也有發揮效果阻止開發。

他表示「並不是說連署不好，而是過期連署只剩象徵意義」，他建議如果大家要保育野生動物，可以捐款到「台灣石虎保育協會」、主動擔任志工、購買推動友善農耕的「楓樹窩石虎米」或是聲援同樣也關注動物議題的非政府組織和媒體，用這些更直接且有效的方法來幫助石虎的保育。

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