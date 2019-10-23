酸小英論文門 吳敦義：如果連學位都是假的 就是假的總統

2019-10-23 20:08

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席吳敦義今晚出席退休警察總會團結造勢大會，為總統參選人韓國瑜、國民黨立委助選，吳敦義在致詞時說，蔡英文總統在陸委會主委任內曾說「各自表述一個中國」，邏輯不通，「我很懷疑她（蔡）倫敦政經學院是學法律的嗎？」如果連博士學位都是假的，那就是假的總統。

吳敦義致詞時為國民黨助選，他呼籲明年1月11日總統投給韓國瑜，區域立委投給國民黨提名的參選人，不分區政黨票則投給國民黨，在不管是預算、法律或政策，需要立院穩定多數，才能支持、配合韓國瑜施政，用好的政績報答全國民眾，重返執政，撥亂反正。

吳敦義也批評，蔡總統執政3年來亂政太多，治安不夠好，兩岸和平穩定發展的格局都被破壞。他指出，蔡英文曾在民國89年7月6日擔任陸委會主委任內在立院回答立委陳超明質詢時說「各自表述一個中國」，邏輯上有問題，正確說法應該是「一個中國各自表述」。

吳敦義質疑：「我很懷疑她（蔡英文）倫敦政經學院是學法律的嗎？」此時台下民眾鼓譟「假的」，他聽了則說，他還不能證明蔡英文是假博士，但可能是「真博士，假學問」，如果連博士學位都是假的，那就是假的總統。

吳敦義最後指出，邏輯不通的人，治理國家是不會成功的，所以總統一定要選韓國瑜。

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