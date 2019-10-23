陳同佳案》吳敦義批「政治髮夾彎」 要蔡政府說明決策流程

2019-10-23 16:00

〔記者施曉光／台北報導〕針對蔡政府對於在台灣殺害香港籍女友的香港男子陳同佳，昨日一改先前拒絕陳嫌入境的態度，國民黨主席吳敦義利用今日下午主持中常會前發表重要講話，痛批蔡政府先拒絕嫌犯入境，之後卻說要派員到香港接人的這場「政治髮夾彎」，蔡政府應該對外說明決策流程與思維邏輯，為輕視我司法管轄權、忽視台灣與香港社會的公平正義，向台灣與香港的民眾道歉，他並呼籲全民下架這種失格又無能的政府，才能真正捍衛國家主權，真正追求公平正義。

吳敦義表示，司法管轄權是國家主權的重要組成部分，而刑法上規定的「屬地主義」更是國家主權繫屬於領土之上的根本道理，由於犯案地點是在台灣，殺人案的相關辦案跡證也都在台灣，台灣才是最有資格辦理此案，還給社會一個公平正義。

吳敦義質疑，移民署最初註記禁止陳嫌來台，國安局長邱國正更曾經公開指出，因為陳同佳來台的時機不對，不得不作政治上的考量，民進黨應該說明清楚，所謂的時機不對、中共或港府背後的政治考量，到底是什麼？如果因為外部因素，就讓台灣連區區殺人嫌犯都管不著，這才真正是自己矮化了國家自己的主權，蔡政府後來才迷途知返、改邪歸正，但這也證明蔡英文做為中華民國元首，視中華民國的司法主權如兒戲，視台灣與香港社會的公平正義如敝屣。

吳敦義指出，蔡政府對陳嫌返台投案，製造各種政治上的考量與障礙，這就是戴上了政治的有色眼鏡，真正以政治侵犯司法，以政治考量罔顧公平正義的，恰恰是作賊喊捉賊的蔡政府，而且士林地檢署已在去年12月發布時效長達37年6個月的通緝令，世界上哪有一個對嫌犯發布了通緝令，卻不允許嫌犯歸案的國家？

吳敦義強調，國民黨一向主張應執行我方司法管轄權，積極協助陳嫌來台自首，同時為被害者求公道的恰當表現，立場一貫，反而內政部長徐國勇卻說「屬人主義優先，香港政府為什麼不審判」，這是對香港法律不了解的大外行說法，而行政院長蘇貞昌更說，陳嫌要來台灣是個陷阱，「我們不會上當」，香港政府之前不辦，現在要送來台灣，「非常詭異」，說過這種話的政府現在卻派人去接，不是更詭異嗎？蔡英文還說「香港政府拒絕行使管轄權，讓受害香港公民無法伸張正義，對香港長久來說是不好的，各國政府也都會感到非常頭痛」，政府不願意積極行使管轄權，口口聲聲維護主權的總統卻自喪國格，自貶主權，「我才感覺很頭痛！」

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