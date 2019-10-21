吳敦義、王金平同台呼「沒心結」 鏡頭前連擁抱2次

2019-10-21 13:06

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席吳敦義與前立法院長王金平今同台，一同出席台灣日本研究學會創會40周年暨中日文教基金會創會35週年慶祝酒會，王金平與吳敦義直呼兩人沒心結，不但一起敬酒，還在媒體鏡頭前互相擁抱了2次，吳敦義還說：「你說抱幾次就抱幾次。」

王金平與吳敦義今在酒會上同台，王金平會前受訪，對於國民黨的輔選團隊，王表示，他是從報紙上看到，名單都是德高望重，而對於自己沒有被列在名單上，強調自己不會失落，國民黨有自己的考量，「我們都是給他們祝福」，也沒有所謂加入輔選團隊的問題。王也強調，他參選到底的決心一直都在，「我什麼時候改變過？」

對於國民黨高雄市立委參選人黃韻涵成為郭家軍一員，王金平說，黃韻涵很像自己的子女一樣，她是國民黨提名的，支持國民黨的總統提名人韓國瑜也是天經地義的事。

是否幫國民黨籍的立委參選人站台？王金平則說，要看情況，並要媒體舉例，媒體則舉例被視為挺韓大將的國民黨台中市立委參選人林家新，王則說，如果有來邀請再說。

由於吳敦義也將出席該場酒會，媒體追問會不會跟吳握手或擁抱，王金平笑著說，會不會擁抱不知道，「我從來沒有跟他擁抱過，哈哈哈。」很高興能再看到吳。

吳敦義在王金平後也抵達會場，兩人見到面就握手並開心擁抱，還一起向賓客敬酒，王金平在離開會場時在電梯前面對媒體追問時，強調和吳沒有心結，笑著說已經和吳抱給媒體看了，這時吳敦義也正準備離開會場，吳在王身旁時，兩人再又抱1次，還向媒體說「你說抱幾次就抱幾次」、「我們是幾十年朋友」。

媒體當下也詢問吳敦義，王金平說要參選到底，吳則回應說「我都不能做揣測」，王金平則在吳敦義身旁「呵呵呵」笑，隨後兩人就離開會場。

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