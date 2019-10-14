吳敦義：蔡英文引來「武統」 帶來亡國感

2019-10-14 13:23

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席吳敦義今表示，「亡國感」是因為民進黨現在執政不管「明獨」或「暗獨」都會以獨引統，而且引來的可能是「武統」，蔡英文總統才帶給國民很濃重的亡國感。

吳敦義今中午出席全球華人牧師藝術節活動，受訪時被問到蔡總統批評「亡國感」是國民黨炒作，吳敦義聽了直呼「對不起喔」，強調所謂「亡國感」是因為民進黨現在執政，不管是「明獨」或「暗獨」，都會「以獨引統」。

吳敦義說，國際環境會越來越不好、兩岸對峙會越來越僵持，不像國民黨執政時以「一中各表的九二共識」，不會產生兩岸重大的衝突，才有ECFA，才有國家邦交國穩定，給免簽的國家增加非常多。

吳敦義指出，前總統陳水扁在2000年擔任總統時，那時有54個國家給中華民國護照免簽，但是8年後，扁交給前總統馬英九還是54國，不增不減不上不下，但是馬8年任期的第一個任期4年，就從54個免簽國增加到164國，而且所有邦交國幾乎沒有動搖，只差一個甘比亞。

吳敦義說，當時甘比亞跟我們駐甘比亞的大使要求3千萬美金，大使據政府訓令認為目的要正當、過程要合法、實行要有效，認為應說明，但甘比亞說不要，大使就拒絕，甘比亞就跟我國斷交跟大陸要求建交，但大陸拒絕，這就是當時「一中各表的九二共識」維持的兩岸和平穩定發展。

吳敦義也表示，蔡英文過去當陸委會主委也講九二共識，只不過邏輯是錯的，曾在立法院回應立委陳超明提問時講「各自表述一個中國」，那就顛倒了，各自表述是過程，一個中國變成結局，所以蔡英文也許自己是「明統」又「暗統」，「暗獨」、「明獨」都是一樣，因為以獨可以引統，而且引來的可能是「武統」，所以蔡英文才是會帶給國民很濃重的「亡國感」，就是這個由來。

此外，對於是否會接任韓國瑜競選總部主委，吳敦義指出，他非常忙，如果接任主委，就要專心一志為總統參選人，又要接待來賓、又要開會、又要主持各種活動，但立委的輔選也非常重要，所以已經由第一副主席兼秘書長曾永權擔任韓國瑜總部的總幹事，實際上可以調動全黨的各幹部，所以不要重疊了。

對於鴻海創辦人郭台銘是否能幫國民黨立委參選人站台？吳敦義說，第一，只要郭台銘不競選總統，第二，理念跟國民黨完全一致，郭關心國民黨的立委去站台，「哪裡有拒絕之理？」

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