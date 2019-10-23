網笑喊「小妹妹卡韓」 韓粉爸氣炸「還原」：為何黑韓？

2019-10-23 22:36

〔即時新聞／綜合報導〕玩沙也能卡韓？國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜日前台南淨灘活動不順利，不料與小朋友互動也不順利。媒體報導描述韓國瑜與小朋友互動過程，引起各界的熱烈迴響與正反論戰，不少網友笑喊「小妹妹卡韓」；而女童的父親質疑並指控，描述實況的報導內容根本是在「抹黑韓總」；也有網友留言說，「整篇內文如實報導經過，哪一段是黑韓？憨（韓）粉只要看不到對韓導歌功頌德就是黑韓！」。

根據本報日前報導，臉書直播畫面顯示，小朋友的媽媽多次喊「韓國瑜」，並提示小朋友要喊「凍蒜」，但小女童笑容靦腆、一語不發，而小男童則沒有反應，媽媽更直接問小女童：「妳沒有說凍蒜？」。最後，媽媽才向韓國瑜解釋，「他們都會喊」，但可能是因為現場太多人了，小朋友怕生而不敢喊。而後，小女童更是不賞臉，直接從韓國瑜手上奪回綠色耙子。

臉書粉專「肯腦濕的人生相談室 」、「美到沒朋友」也轉發本報日前相關報導。貼文一出，不少網友說，「沒經過小孩同意就拿他們的東西，被拒絕也是當然」、「馬上想起對照組小英」、「我好喜歡蹲下來詢問小女孩意願的小英，讓人感覺溫柔又受到尊重」、「高下立判」。

網友紛紛笑翻，「小孩卡韓！」、「小女孩動得很厲害卡韓啦！」；還有網友擔憂小女童會不會被韓粉出征、霸凌，直呼「完蛋了，該女童一定會被韓粉批評沒教養、1450、不懂得敬老尊賢之類的」、「整篇內文如實報導經過，哪一段是黑韓？憨（韓）粉只要看不到對韓導歌功頌德就是黑韓！」。

而玩沙女童的爸爸蘇先生21日在臉書社團「韓家軍」發文，氣炸直呼，「氣死我了」、「為什麼要拿我女兒遇到陌生人的反應當成抹黑韓總的工具？」、「為什麼你們（媒體）要聯合起來，利用我小孩的反應來攻擊韓總？」

貼文一出，眾多韓粉傾巢而出，留言痛罵該篇報導「假新聞吧？」、「什麼鬼話都編得出來」、「事實證明黑韓新聞跟消息都是未查證的阿...護主護到沒判斷能力的一群」、「很多記者都很囂張」、「書都白唸了，真的想罵髒話」，還有韓粉建議「打電話去中天投訴」。

蘇先生22日也在政論節目「大政治大爆卦 」上，與節目連線、「還原」現場狀況。蘇先生表示自己看到韓國瑜時，是「整個腦袋興奮到一片空白」，更強調「尤其我們是支持韓市長的」，因此看到小孩上新聞，然而報導內容不利於韓國瑜、且跟自己的想像不同，真的是氣到全身發抖，直呼「非常憤怒」、「齁真的很生氣，真的很火大」。

最後，蘇先生更解釋，「小朋友都不認識韓國瑜」，而且自己的女兒的個性比較像是卡通「蠟筆小新」裡的「妮妮」，玩遊戲比較強勢。女主持人還「幫腔」補槍，「對不對！難不成要她（女童）出來喊『凍蒜』嗎？」

最後，現場來賓詢問蘇先生，「那現在蘇妹妹認識韓市長了嗎？」。對此，蘇先生表示，「欸，還是不讓她那麼早接觸政治」。

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