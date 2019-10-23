韓國瑜：台灣3千公尺以上高山廣設升旗台

2019-10-23 12:15

〔記者許麗娟／嘉義報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今天上午至嘉義中埔舉辦庶民座談，面對民眾建議台灣所有的高山都要建立升旗台，韓國瑜回應，這一定要做，台灣3千多公尺以上高山都要設升旗台。

民眾建議台灣所有高山一定要設置升旗台，像玉山、合歡山、梨山、阿里山都是跨年最重要看日出的地方，一定要有升旗台，讓青天白日滿地紅的國旗重新飄揚。

韓國瑜回應時表示，升旗台一定要做，台灣3千多公尺以上高山都要廣設升旗台，雖然有好幾百座，會盡量來做，2、3百座雖不容易，宣揚愛國精神、愛國文化是一定要的。

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