馮世寬說五星旗世界最爛 林德福不滿：批評他國國旗不恰當

2019-10-22 22:53

〔即時新聞／綜合報導〕退輔會主委馮世寬日前接受本報專訪，怒批「我看世界上最爛的旗就是那個（五星旗）」國民黨立委林德福對此相當反彈，認為馮世寬以負面情緒批評他國國旗「很不恰當」，認為不是民主國家該有的表現。

我國多名退將曾受中國邀請，前往中國參加中共領導人習近平主持的活動，引發外界批評。日前馮世寬接受本報專訪時對此表示，即使中共進步被各界看見，但「要我無條件地把旗子換成五星旗，我看世界上最爛的旗就是那個（五星旗）」，也強調「不相信我國將領會倒向中共」。

對此國民黨立委林德福在今（22）日的立法院總質詢直呼馮世寬「很不恰當」，怒批馮世寬以負面情緒的字眼來批評他國國旗，不是一個民主國家、行政官員該有的表現，更怒批馮世寬「有待再教育、再改進」

蘇貞昌緩頰表示，對於別的國家的國旗，不要用「最爛」這樣的形容詞，但馮世寬有他的成長背景、成長教育，表示的是他自己的意見。

蘇貞昌強調，中國老是打壓台灣，讓不少國人產生惡感，尤其是馮世寬主委更有這種感覺，面對對岸的長期打壓，更會因此產生負面感覺。

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