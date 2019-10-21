陳同佳案》非常詭異！蘇貞昌︰絕不會陷入中國圈套

2019-10-21 11:18

〔記者邱燕玲／台北報導〕反送中事件的「導火線」、港女命案凶嫌陳同佳要到台灣自首，行政院長蘇貞昌上午受訪表示，過去要求香港司法互助他們「理都不理」，現在卻突然說要送來台灣，「這非常詭異」，台灣絕對不會陷入中國的圈套。

蘇貞昌上午在行政院召開記者會，宣布開放山林政策，會後接受媒體訪問。對於高雄市長韓國瑜稱中華民國沒理由「不收」陳同佳的投案，批蔡政府「護主權如縮頭烏龜」，蘇揆反擊指出，香港特首林鄭月娥是配合中國的，香港人殺了香港人，現在人在香港監獄裡她不辦，過去台灣政府一再要求香港司法互助，她理都不理，現突然態度丕變，說要送來台灣，這非常詭異，「我們不是韓國瑜，不是到香港拜訪林鄭月娥必恭必敬，什麼都說是，說要配合」。

蘇揆說，林鄭月娥後面是中國，企圖用把嫌犯送台灣，要讓她的送中合理化，現港民這麼反送中，呼籲林鄭月娥好好聽香港人民意見，回應民意要求，不要政治操作。

蘇強調，國家主權最重要，有主權才有司法管轄權，奇怪的是，台灣當過總統的、要選總統的韓國瑜，對過去香港不司法互動，現卻要送中、嫌犯要送台，我們絕不陷入中國圈套；他也呼籲政治人物為台灣講話，守住台主權才是第一，香港無主權才會讓中國予取予求。

蘇表示，殺港女這嫌犯在香港若出獄就自由自在，怎不在香港過好日子，突然之間說要來台灣面對殺人罪的審判？這不符人性、常理；從國家安全國家主權，我們會嚴格把關，守住台灣安全，一定會做到最好。

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