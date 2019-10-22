陳同佳案》韓陣營撿到槍？葉元之將藍綠態度連結投票理由

2019-10-22 11:09

〔記者施曉光／台北報導〕在台灣殺害香港籍女友的香港男子陳同佳是否應該送來台灣審判，這兩天在藍、綠陣營有截然不同的看法，國民黨總統參選人韓國瑜競選發言人葉元之今日上午受訪時要民眾做出選擇，如果認為應該將陳嫌遣送台灣受審的人，就把選票投給韓國瑜，如果要讓殺人犯逍遙法外的人，就去支持民進黨。

葉元之表示，民進黨政府面對陳嫌來台審理的態度如此軟弱，而且主動放棄司法管轄權，韓國瑜則是說過，如果陳嫌來台投案，他絕對會收，因此台灣民眾可以做一個抉擇，如果認為應該捍衛中華民國主權，把陳嫌遣送台灣受審的人，就請票投韓國瑜，如果主張民進黨找一堆理由不敢收，讓殺人犯逍遙法外的，就去支持民進黨。

對於國民黨主席吳敦義今日表示，此事確實有爭議，陳嫌讓香港政府審理也有道理，不表態支持那一種看法，葉元之則回應，香港是屬地主義，中華民國則是屬人與屬地主義，陳嫌如果不來台灣受審，就會變成自由人，相信台灣社會與國際社會都不會容許一個殺人犯可以逍遙法外，況且陳嫌已悔過要來台灣投案，「我實在想不出不接受他來台受審的理由。」

對於民調仍顯示韓國瑜遠遠落後對手蔡英文，葉元之表示，民調起起伏伏，韓國瑜走進基層可以感受到熱呼呼的民心，韓陣營自己做的民調結果，「其實愈來愈接近」，況且一月十一日投票，「那才是最準確的民調」。

葉元之還說，民進黨做得這麼爛，殺人犯要來台灣投案卻不敢收，什麼都是政治鬥爭，整個高官都是酬庸，一個選舉輸了二十九萬票的人還可以當行政院長，還自動降格為蔡英文競選總部的發言人，國家充滿亂象，這樣的政府如果還要繼續執政，絕非中華民國之福。

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