陳同佳案》蔡政府擬拒收 柯：選舉到了大家都抓狂起肖

2019-10-22 10:20

〔記者沈佩瑤／台北報導〕港女潘曉穎命案凶嫌陳同佳願來台投案，但蔡政府擬拒收，直指這是港府政治操作，拒絕陳同佳入境，藍營則是痛批蔡英文政府罔顧主權，是為政治、選舉利益重於人權法治。對此，台北市長柯文哲今上午受訪時直言自己看不懂民進黨在「變啥魍」（台語：耍什麼花樣），他認為平常心就好，該怎麼辦就怎麼辦，不要「變鬼變怪」（台語：故弄玄虛）。

至於是否贊成陳同佳來台灣投案或自首？柯文哲反問，換成（涉嫌酒駕撞死送報生，棄保潛逃的英籍商人）林克穎，政府的態度是怎麼樣，所以平常心就好了，該怎麼辦就怎麼辦。

聽到國民黨批評民進黨反對陳同佳是為了持續操作反送中，柯文哲語諷表示「不操作很可惜啊」。

至於綠營認為，如果讓陳同佳入境，恐會讓台灣陷入一中框架，柯文哲則是忍不住大笑，直言聽不懂，人家要來投案，你就給他投案啊，自己是看不懂在搞什麼鬼；隨後再度用台語說「選舉到了，大家都抓狂起肖」。

媒體追問，是否覺得陳同佳讓國民黨總統參選人韓國瑜「撿到槍」？柯文哲則是嘆氣表示，有時候會想說這選舉可以早點結束，整個國家亂七八糟，不知道是在搞什麼鬼。

對於韓國瑜呼籲發揮智慧，一起捍衛中華民國主權，柯文哲說，國是中華民國，家是台灣，這在台灣已經變成最大公約數，所以這都不是問題，不用講我們也會做啊！

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