韓粉北大武山插競選布條 議員稱「傳遞排灣族榮耀」挨轟

2019-10-22 10:32

〔即時新聞／綜合報導〕2020大選即將進入最後階段，國民黨總統參選人韓國瑜近期頻到地方造勢，但成大副教授樂鍇指出，位於屏東的北大武山山頂竟遭「韓家軍」插旗掛上韓國瑜及章正輝的競選布條，樂鍇對此批評「此例一開，以後各家各方旗幟和布條立在北大武山山頂難道是後代善待聖山的樣子嗎？排灣族的榮耀怎麼會是插上競選旗幟布條來彰顯的呢？」

章正輝出身排灣族頭目家族，於台大政治系畢業後，歷任台東縣金峰鄉鄉長2任及多屆縣議員。樂鍇‧祿璞崚岸則是成功大學地球科學系副教授，一樣出身排灣族，同時也是排灣族民族議會籌備會總召集人。

有意參選山地原住民立委的台東縣議員章正輝昨在臉書發文，指有「韓家軍」攜帶中華民國國旗及韓國瑜、章正輝聯合選舉文宣，登上了排灣族聖山-北大武山，章並稱「透過這樣的行動，宣示力挺韓國瑜、章正輝，攜手重返執政⋯也意味著將排灣族的榮耀、希望與使命，傳遞到全國每個原鄉部落⋯」

針對這番作法，樂鍇則在臉書發文批評，看到聖山被這樣插旗掛上競選布條，感到心情無比沉重和心痛，他強調消費群山、象徵征服的意象絕對不是排灣族對待聖山或任何一座山該有的態度，也絕對不是發自排灣族的傳統，並質疑「黨派和個人政治利益是一時的，但此例一開，以後各家各方旗幟和布條立在北大武山山頂難道是後代善待聖山的樣子嗎？排灣族的榮耀怎麼會是插上競選旗幟布條來彰顯的呢？」

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