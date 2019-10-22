韓家軍在排灣族聖山掛競選布條 章正輝：像登聖母峰也插旗

2019-10-22 11:50

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韓粉北大武山插競選布條 議員稱「傳遞排灣族榮耀」挨轟

［記者黃明堂／台東報導］屏東的北大武山山頂遭「韓家軍」插旗掛上韓國瑜及國民黨原住民立委參選人章正輝的競選布條，遭成大副教授樂鍇批評；章正輝回批「帶著成見亂批評，很沒意思」，並說「很多人登聖母峰也會插旗」。

章正輝說，這項插旗行動是支持者前天自發性的，他完全不知道，也是看臉書才知道，並且加以回應樂鍇所質疑「此例一開，以後各家各方旗幟和布條立在北大武山山頂難道是後代善待聖山的樣子嗎？排灣族的榮耀怎麼會是插上競選旗幟布條來彰顯的呢？」

台東縣議員章正輝昨在臉書發文，指有「韓家軍」攜帶中華民國國旗及韓國瑜、章正輝聯合選舉文宣，登上了排灣族聖山-北大武山，透過這樣的行動，宣示力挺韓國瑜、章正輝，攜手重返執政⋯」

樂鍇則在臉書發文批評，看到聖山被這樣插旗掛上競選布條，感到心情無比沉重和心痛，他強調消費群山、象徵征服的意象絕對不是排灣族對待聖山或任何一座山該有的態度，也絕對不是發自排灣族的傳統，並質疑「黨派和個人政治利益是一時的，但此例一開，以後各家各方旗幟和布條立在北大武山山頂難道是後代善待聖山的樣子嗎？排灣族的榮耀怎麼會是插上競選旗幟布條來彰顯的呢？」

章正輝說，那只是象徵性的行動，插完旗、掛好布條，拍個照就撤掉了，沒有留下環保問題。

他質疑批評者根本不懂排灣族聖山的意涵就亂批評。他說，北大武山被認為是祖先聖地，生命再起源之地，就好像現在很多人希望國家重生一樣，登上聖山插旗，就好像登上聖母峰插旗拍照一樣，有什麼好批評？

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