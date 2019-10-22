超強經歷驚呆寶傑！ 鄭佩芬再曝「換連3.0」細節

2019-10-22 01:03

〔即時新聞／綜合報導〕資深媒體人鄭佩芬曾在節目爆料啟動「換連3.0」，因此被國民黨指出「以不實的換連3.0言論詆毀國民黨、黨內同志」，因此開除黨籍。鄭佩芬在21日的電視節目上，秀出自己2004年擔任國民黨組發會副主委的證書，並再度曝光當年「換連3.0」的細節。

鄭佩芬日前在《年代向錢看》節目上表示，現在有傳聞指出國民黨要啟動「換連3.0」。她解釋，「換連3.0」就是指2004年總統大選時，時任台北市長馬英九沒有全力支持黨提名候選人連戰，因為馬幕僚那時認為，如果讓連戰當選，連任就當8年，然後副手宋楚瑜接著再當8年，輪到馬英九能選時就已經老了，「所以連戰選不上，陳水扁頂多再做4年，2008年就是馬英九」。

鄭佩芬前陣子在電視節目上講了這段話後，被國民黨用「以不實的換連3.0言論詆毀國民黨、黨內同志」、「以黨內高層人士自居」等理由開除黨籍，鄭佩芬針對「以黨內高層人士自居」一詞相當生氣，更說要告國民黨，要求國民黨道歉。

鄭佩芬21日在《關鍵時刻》節目中，亮出自己在2004年時為「國民黨組發會副主委」證書，而當時連戰就是國民黨主席，她就是擔任輔選角色，這個經歷讓主持人劉寶傑驚喊「組發會副主委很大欸」。

鄭佩芬說到連勝文近日在廣播節目中提到「黨內有些人只想著自己」，其實就是回溯到2004年連戰碰到的事情，並重申當初在節目提出的「換連3.0」概念。鄭佩芬提到，當初若連戰當選，歷史會改變，而時任台北市副市長金溥聰最大的人生目標就是「送馬英九進總統府」。

鄭佩芬表示，2004年連戰和宋楚瑜搭檔也有一些矛盾，連戰身邊人士認為連戰在北部比較強，所以濁水溪以北連戰負責，而宋楚瑜在南部比較強，所以宋楚瑜陣營就負責南部。而在選的過程中「兩邊互不搭嘎」，但連、宋認為已經快要贏了，因此兩邊人馬就保住局面，不讓外面介入。

鄭佩芬提到，當初馬英九是黨內最高行政首長，因此被推派為總幹事，但卻以「市政很忙」的理由遲遲沒有請假去輔選，直到最後一個月才出手，而金溥聰和時任台北市勞工局局長鄭村棋也開節目鼓吹「投廢票」，提出「百萬廢票大聯盟」的主張，並在電視上不停播送。

鄭佩芬透露，馬英九在319槍擊案發生的晚上，立刻下令所有的輔選動員「停止」，結果第2天投完票差了2萬多票，而廢票就高達33萬張廢票。她強調，連勝文會講這段話絕對事出有因，「『換連3.0』是我發明的沒錯，但這件事情相信當時所有在場記者都知道」。

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