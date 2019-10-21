建設爆發年！ 新竹市明年度歲出歲入雙創歷史新高

2019-10-21 20:41

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府109年度總預算已完成編列，其中歲出編236.03億元、歲入編216.25億元，歲出歲入雙創歷史新高，其中歲出增加32.4億、比例15.91%，歲入也增加22.5億、比例約11.61%，歲入部分以中央補助經費達44.09億元，創歷年新高，包括建設經費和社福補助，都是歷年最多。

市府主計處表示，明年度歲入總預算中來自中央的補助高達44.09億元，比今年度歲入預算獲中央補助經費多出18.52億元，高出1.7倍，其中增加的部分以中央補助少子女化0到5歲的育兒津貼補助就達9.2億元，另補助建設類經費也有9億餘元，跟過去相比增加幅度和比例都是歷年新高。

在歲出部分，明年度較今年度總預算多出32.4億元，增加比例為15.91%，同樣創新高，其中以建設為主的資本支出就高達55.6億元，比今年度增加9.64億元，明年可說是新竹市的建設爆發年。

資本支出主要建設項目有公道三新闢道路工程用地費及工程費5.54億元、步行城市計畫3.4億元、提升道路品質計畫1.63億元、新竹漁人碼頭和十七公里海岸及頭前溪左岸水環境改善工程1.84億元、國際展演中心新建工程1.97億元、新竹市圖書館新總館和兒童探索館整建工程1.7億元、市立棒球場新建工程1.84億元、香山綜合休閒運動館新建工程1.45億元、學校老舊校舍與幼兒園舍整建工程4.65億元和補助中小學降溫計畫1.5億元。

主計處表示，明年度總預算的歲出歲入雖短差19.77億元，需由舉債彌平，但預算編列都符合公債法規定，未達舉債上限，若以104年、105年、106年總預算雖都有歲出歲入短差需舉債情形，但市府進行財政調度都未借貸，而107年歲出歲入短差15.6億元，只借貸8.18億元，市府明年度也會透過財政調度及增加歲收來源等方式進行財政自律。

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