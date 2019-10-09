中市明年總預算大增330億 盧秀燕：敢要預算就要做好事情

2019-10-09 21:12

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市議會今天一讀通過2020年度台中市總預算案暨附屬單位預算2266億569萬3000元，較上年度增加330億5152萬2000元。藍綠議員都質疑預算規模如此龐大，市府恐怕無法執行。市長盧秀燕則說，「敢要預算就要做好事情」，未來將確實落實執行率，健全財政紀律、有效施政。

主計處長蔣建中說明，2020年度總預算案暨附屬單位預算規模為2266億569萬3000元，較上年度預算規模1935億5417萬1000元，增加330億5152萬2000元。其中，歲出增加168億3411萬2000元，主要用於幼兒教育補助、社會住宅、老人健保補助等教育科學文化與社會福利政策。

財政局羅仙法指出，明年總預算歲入總額1293億5350萬1000元，歲出預算總額為1414億9055萬2000元，歲出、歲入預算差短121億3704萬6000元，全數以賒借收入籌應；而在明年推動多項亮點政策狀況下，歲出、歲入預算差短卻較今年度大幅減少36億元，主因為自有財源增加，顯示市府有效加強財政，也將持續把每分預算發揮最大效益。

不過，國民黨議員楊正中說，明年預算規模之大是空前絕後，他擔心市府能否有效率執行。民進黨議員李天生也說，他擔任議員十多年，從未看過如此龐大的預算規模，但之前看不到市長宣示重大作為，不知道要把台中市帶到哪裡。

民進黨議員陳淑華痛批，台中市債務大幅擴大，盧秀燕過去批評前朝債留子孫，如今自打嘴巴。另外，盧秀燕明年預計光是區段徵收作業就賣地高達167億元，平均地權基金繳庫高達125億元，「用賣祖產的錢來編度預算，完全的敗家市長」。

盧秀燕則說，明年總預算雖創歷史新高，但舉債幅度5年來最低，不僅顯示市府收入增加，也代表市府確實遵守財政紀律，並有效調度資源。

盧秀燕也說，支出更多，代表市府想做更多的事，她尊重各局處想要建設台中的決心，也會提醒自己「敢要預算就要做好事情」，未來將確實落實執行率，好好運用市民的納稅錢，健全財政紀律、有效施政。

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