訪美行賴清德PK李佳芬 綠營這麼看...

2019-10-21 13:26

〔記者洪瑞琴／台南報導〕行政院前院長賴清德為總統蔡英文助選訪美，今天最後1站大紐約後援會造勢活動畫下圓滿句點，預計25日返台，對於為小英競選加分，綠營樂觀其成，而且國民黨總統參選人韓國瑜夫人李佳芬傳將於11月代夫訪美輔選，選情加溫效果「互比高下」，大家都在看！

賴清德訪美輔選，從「美國西岸衝到東岸」，連場連夜奔波展現十足戰鬥力。蔡英文南市競選總部主委、台南市長黃偉哲說，賴前院長助選肯定能夠為小英選情加分，攏聚海外台僑向心力回來投票，台灣這邊還有很多輔選工作等著他出力，尤其對手陣營已展開環島造勢活動拉攏藍營社團，綠營社團與中間選民也需要賴前院長「快回來」助小英一臂之力，拉高民進黨氣勢戰力。

綠營人士也認為，賴清德預計25日返台，接下來幾天可能正式或非正式的私人拜會美國當地政要或智庫人士，更能為蔡總統政治力道加分，尤其以賴具有行政院長、直轄市長經歷，對於國際事務與印太戰略的認和熟悉，從其演講內容可知非常上手，他為蔡總統訪美助選的代表性質，恐怕國民黨的「跑攤代理人」很難望其項背。

綠營人士表示，賴清德助選訪美重要意義，將海外台僑的力量大匯集，不論世界任何角落，關心台灣未來前途的台灣人，絕對不能缺席這次台灣大選，只要大家方向一致，一起同行，「才能壯大台灣，力挺小英，台灣要贏」。

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