陳同佳案》國民黨團批政府葬送主權賣台

2019-10-21 11:00

〔記者林良昇／台北報導〕港女命案兇嫌陳同佳想到台灣投案，陸委會強調，港府必須將完整罪證交給我方，才會讓陳同佳入境。立法院國民黨團今認定我國拒絕人犯來台受審，葬送國家主權，目的是消費「反送中」騙選票，是標準的「賣台」行為，給予最嚴厲譴責，要求政府依法行政、維護主權、伸張正義。

立院國民黨團今召開記者會，黨團總召曾銘宗認定蔡政府拒絕讓陳同佳來台受審，前後矛盾，自失立場，並強烈抨擊政府立場反覆，葬送主權，「反送中變反送台」。

曾銘宗指出，相關類似事件，我國一再向英國請求引渡英籍人士林克穎回台服刑，還不惜進行跨國訴訟，但遭我國通緝的陳同佳願意來台受審，政府反而拒絕，讓司法政治化，雙重標準。

曾銘宗批評，蔡政府稱支持香港人權，力挺反送中，但其實只是操作、消費反送中事件騙選票，真正碰到司法問題，本應伸張國家主權，行使管轄權，現在卻自我閹割，是標準「賣台」行為，國民黨團強烈要求政府依法行政，維護主權，伸張正義。

國民黨立委王育敏表示，司法互助跟陳同佳案可以並行，一方面可以受理陳同佳投案，一方面也可以持續跟香港進行司法互助協商，在嫌犯主動要投案的情況下，卻被陸委會擋在境外，形同涉及妨害司法，讓政治凌駕司法，後果就是未來在台灣殺人的殺人犯出境後，政府不敢處理，讓台灣成為犯罪者天堂。

國民黨立委童惠珍、許毓仁都認為，政府拒絕陳同佳入境，最主要原因是害怕「反送中」這把火熄滅，操作「反送中」，累積政治資本，蔡總統「捨不得放下她的槍」，為了選舉，忽視台灣的司法人權，兩套標準。

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