ICMA世界會議首度移師台灣 教宗錄影祝賀

2019-10-21 10:55

〔記者葛祐豪／高雄報導〕副總統陳建仁今天上午在高雄出席「國際基督徒海事協會第11屆世界會議暨成立50週年開幕典禮」，他強調就如同蔡總統所說的，政府一定會做漁民的後盾。天主教教宗方濟各也錄製影片，祝賀大會成功。

國際基督徒海事協會（ICMA）已成立50周年，會員是27個天主教及基督教會機構，以關懷保障海員、漁民及家屬權益為宗旨，每5年舉辦一次世界大會。

ICMA第11屆世界會議從今天起，在高雄市舉辦5天，ICMA協會理事長Revd Canon Andrew Wright表示，這是世界大會首度移師來台灣，邀請全球40幾個國家、230位港口代表齊聚高雄，希望透過會議建立合作網絡，合力促進全球海員與漁民工作權益。

副總統陳建仁、高雄市副市長李四川均應邀出席開幕式。李四川說，他代表韓市長及市民，感謝ICMA多年來協助辦理外籍船員保護工作，他來自小琉球，是漁民子弟，漁船確實有許多問題要解決，高雄市更是漁民、漁業重鎮。

現場並播放一段天主教教宗方濟各錄製的誌慶影片，祝賀大會成功，長度約2分鐘。

陳建仁致詞時，引用教宗方濟各曾說的「對於需要幫助的人漠不關心，就如同犯下疏忽之罪」，感謝ICMA落實教宗的理念，他強調做為政府執政團隊一員，將繼續以具體行動支持教宗理念，協助教廷將平安、喜樂、公益與博愛，散布到世界每一個角落。

陳建仁說，就如同蔡總統今年10月在全國漁業節所說的，政府一定會做漁民的後盾，聽取漁民心聲與困難，協助保障漁民權益，保存海洋文化，用力支持台灣與全球漁業。

陳建仁強調，在政府努力下，歐盟在今年6月，已經解除台灣遠洋漁業黃牌限制，肯定我國在漁業管理及防制剝削外籍漁工的努力，並保住台灣漁業400億元的產值，台灣也成功加入南印度洋漁業協定，保障台灣漁船在南印度洋捕魚的權益。

ICMA指出，世界會議今天起至25日在高雄國賓飯店舉辦，會議內容涵蓋專題演講、討論與工作坊等，漁業署、勞發署也將應邀專題演講，以遠洋及近海漁船上的外籍漁工照顧為主體；新樓醫院也會分享海員漁民職業病。

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