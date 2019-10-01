教宗下月訪亞洲 陳建仁將赴教廷盼邀來台睦鄰訪問

2019-10-01 10:33

〔記者蘇永耀／台北報導〕中國在上月強挖台灣兩邦交國，為進一步鞏固外交關係，蔡英文總統已指派副總統陳建仁再度訪問教廷，總統府今日召開記者會指出，陳建仁將以總統特使出席在梵蒂岡舉行的包括亨利紐曼樞機主教等五位的封聖大典。由於教宗方濟各將於下月訪問亞洲國家，我方除密切關注中方可能的動作外，陳副總統也將代表蔡總統再度邀請教宗到台灣進行睦鄰訪問。

外交部次長謝武樵在總統府記者會上說，教宗方濟各將於下月訪問亞洲國家泰國及日本，根據教廷方面公布的行程，教宗並無其他的規劃，但我方會密切注意發展。

陳建仁此次訪問教廷定名為「聖德專案」，將出席十三日在梵蒂岡舉行的封聖大典，這次列名聖人包括英國亨利紐曼樞機主教、意大利的萬尼尼修女、印度的曼其迪揚修女、巴西的杜思修女，以及瑞士的在俗奉獻生活者的貝斯女士。陳副總統預計十日啟程，十五日返抵國門。

總統府指出，陳建仁此行除可望覲見教宗方濟各，也將傳達我方盼邀請教宗到台灣進行睦鄰訪問，也祈求兩岸能永續和平，中國逐步邁向宗教自由，兩岸的天主教友都能得到教宗的眷顧與祝福。

擁有梵蒂岡教廷聖騎士封號的陳建仁，為虔誠天主教徒，擔任副總統期間，已兩度訪問教廷，去年10月「聖誼專案」，陳建仁擔任總統特使，參加已故教宗保祿六世等聖人的封聖大典，並代表蔡總統款宴旅居教廷和義大利的台灣神職人員和僑胞。

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