「人工流產限懷孕8週內」公投提案 醫界憂：恐帶來更多問題

2019-10-20 22:24

〔記者林惠琴／台北報導〕日前宗教團體提出公投提案，希望將「優生保健法施行細則」中的人工流產應於「妊娠24週內施行」修正為「妊娠8週內施行」，中選會公告10月23日舉行聽證釐清爭點，醫界與民團對此公投提案則持反對立場，擔心從國外經驗來看，恐帶來更多社會問題。

縮短人工流產可施行期間的公投提案又稱為「心跳法案」，主張「當心臟跳動，他就是一個生命」，維護生命權，不容剝奪。

不過，台灣婦產科醫學會秘書長黃閔照表示，醫界多持反對立場，主要是有些月經不規則的女性，發現懷孕時，可能已經8週，加上未成年或性侵懷孕的弱勢族群，往往需要一些接受的時間，如此限縮人工流產，恐怕是「強人所難」，甚至可能造成走向地下墮胎。

黃閔照指出，過去羅馬尼亞就曾因限縮人工流產可施行期間，造成有錢人轉往國外墮胎，其他經濟能力不足的民眾則是轉往地下墮胎，結果孕婦死亡率上升，威脅女性健康，反而引發更多社會問題。如今除了宗教因素外，世界醫學趨勢均是尊重女性自主權，以保護女性健康為優先。

此外，黃閔照提到，許多基因檢測時機或結果都在妊娠8週以後，多半在20週左右會較清楚，若發現問題卻無法人工流產，未必每個家庭均有經濟能力承受。

台灣生育改革行動聯盟也表態反對此公投提案，強調該提案將女人與胎兒對立，將選擇人工流產的女性，推至「殺嬰」的位置，更藉著國家處在少子化的恐慌，將墮胎女性犯罪化、污名化。不過，有些女性是別無選擇而中止妊娠，呼籲台灣女性的人權必須被更完整地尊重與保障。

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