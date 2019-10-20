馬英九：港女兇手來台投案設限 蔡政府閹割司法管轄權

2019-10-20 12:34

〔記者林良昇／台北報導〕香港特首林鄭月娥表示收到在台灣涉嫌殺害女友的陳同佳親筆信，對於他想到台灣投案，港府樂意提供協助，陸委會強調港府要把完整罪證交給我方，才會讓陳同佳入境，前總統馬英九今質疑蔡政府閹割司法管轄權，對此感到詫異與憤怒。

馬英九今在臉書上發文表示，去年2月陳同佳來台後殺害同行女友潘曉穎並棄屍，經士林地檢署通緝在案。他日前表示願來台投案，卻聽到蔡英文政府認定其中有陰謀而拒絕，「我真感到非常詫異與憤怒」。

馬英九說，一條年輕的生命在台灣被殘忍謀殺而消逝，幫受害者討回公道是普世價值，我們的政府應該負起懲凶緝惡的責任，但卻明顯為了政治上的理由，自我閹割司法管轄權，棄人權與人命於不顧。

馬英九指出，陸委會說要港府把完整罪證交出來，才能讓這個嫌犯入境，這個實在說法太可笑了。陳嫌的犯罪地是在台灣，罪證都在台灣，我們檢方早已掌握，並將他通緝，為什麼反而要香港交出罪證來？現在台灣潛逃在國外或大陸被通緝的嫌犯不少，今後是否都比照辦理，如果不完整交出罪證，就不准入境？

馬英九批評，過去民進黨政治人物，一再以維護台灣主權為名，高調要求政府把在外國被捕的詐騙犯遣返回台受審。那些人的犯罪地還不在台灣，被害人都在大陸，就蒐集證據與傳喚證人而言，台灣並不是最方便的審判地。民進黨人士為何要爭取遣返詐騙犯，卻拒絕願意投案的殺人犯，這是什麼邏輯？什麼標準？

馬英九說，香港音樂人何韻詩在台遭人潑漆，2名嫌犯交保，當時蔡總統說，「她了解民意對這件事情是有些意見；期待司法機關，能體現社會正義，並保障國家利益」。台灣校園的「連儂牆」被人破壞，蔡總統也強調，不容許違法行為，對施暴者不會姑息。現在蔡政府卻要拒絕在台殺人分屍者來台自首，讓人好奇，蔡總統心中對正義的標準到底在哪裡？

馬英九批評，蔡總統成天喊「捍衛主權」，司法管轄權就是國家主權的高度表現，但在此眾所矚目的關鍵事件上，蔡政府卻要放棄司法管轄權。蔡總統，您難道不知道，這會讓我們的國家尊嚴及主權受損嗎？

馬英九說，蔡總統口口聲聲支持香港人權，力挺「反送中」，現在有機會能伸張受害港人的人權，卻又對嫌犯「反送台」。我必須沈痛地說，如果是為了獲取政治上的利益，想繼續藉此利用「反送中」來做選舉操弄，這樣的政府惡劣之極，只為特地立場，罔顧人命。台大法律系畢業、美國康乃爾大學法學碩士、英國倫敦大學政經學院博士的蔡總統，請正視這個法律問題，拿出法律人的良心與理智，要求法務部依法處理。

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