高碩泰與美官員會議 美國務院推文：台灣是可靠夥伴

2019-10-19 07:20

〔即時新聞/綜合報導〕美國國務院西半球事務局代理助卿科扎克(Michael Kozak)透過社群媒體,公布我駐美代表高碩泰與國務院、國安會官員開會的照片,並指台灣是可靠的合作夥伴,美國國務院東亞局官方帳號也在18日轉推這則訊息。

科扎克17日在推特上表示,很高興在西半球與台灣的朋友見面,台灣是可靠的合作夥伴,提供符合國際標準的高品質基礎設施建設,尊重勞工權利並且保護環境。科扎克所發布的2張照片顯示,高碩泰與美國國務院亞太副助卿費德瑋(Jonathan Fritz)、西半球事務局首席副助卿Julie Chung等美方官員開會。

駐美代表處也在今天推文指出,台灣期待與美國及所有的外交夥伴合作,進一步促進貿易和投資,實現可持續的經濟成長,非常感激科扎克為西半球的朋友台灣組織了這場會議。

《聯合報》 報導,當天與會人士還包括美國國安會官員,以及聖露西亞、巴拉圭、聖克里斯多福、瓜地馬拉、海地、宏都拉斯、聖文森等7個台灣友邦的部長級以上官員。該場會議地點位於華盛頓的世界銀行大樓,藉由在友邦官員參與世銀年會期間,透過此會議探討台灣等相關議題。

Pleased to meet with friends of Taiwan in the Western Hemisphere. We stand w/ #Taiwan -a reliable partner that delivers high-quality infrastructure development that meets international standards, respects labor rights, & protects the environment. pic.twitter.com/a95E2bz7qw

We look forward to partnering with the #US & all our diplomatic partners to further trade & investment for more #sustainable economic growth. We’re grateful for @WHAAsstSecty for organizing this event for friends of #Taiwan in the Western Hemisphere. pic.twitter.com/owzka7aY80