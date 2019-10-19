韓國瑜為何取消訪美？學者分析：他已經被美國刷掉

2019-10-19 00:27

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜18日會見美國在台協會（AIT）主席莫健時，當面稱因選舉行程時間壓力大，決定取消訪美行程。經濟學家吳嘉隆就對此分析，韓國瑜取消訪美的原因很簡單，就是被美國刷掉了。

吳嘉隆在臉書提出分析，他認為韓國瑜取消訪美的原因很簡單，就是被美國刷掉。他首先提到，當美國與中共的關係從和解轉變成對抗，美國不可能接受台灣出現一個「親共的領導人」；他接著表示，美國實質地控制台灣的軍國大計，而票是台灣選民在投，但美國可以有技巧地影響台灣選民的投票行為。

吳嘉隆說，美國不需要爆誰的料，而是玩「宏觀戰法」，掌握香港問題的進度，讓韓國瑜與蔡英文的民調在六月份出現交叉！並隨著香港問題的進展，差距將會越拉越大；而檯面上唯一反共、敢跟習近平對著幹的人，就只有蔡英文，韓國瑜，郭台銘，柯文哲都已經被列為親共派，美國根本不可能接受，所以「早就出局」。

吳嘉隆認為，民進黨並不真的反共，但只是要中共別來找麻煩就好，他強調，國民黨只有配合美國的全球大戰略，回到蔣經國時代的「反共路線」，才會得到美國的認證而東山再起。

不少網友紛紛留言表達自己的意見「當然是被刷掉了，為了面子上好看只能說沒時間囉！」、「我換一個說法 : 韓國瑜被美國放生了」、「國民黨唯一的希望大概就是朱立倫侯友宜那幾個」、「要國民黨反共很難了，幾乎所有的人都有把柄或利益在中共手上，這也才是親共舔共的真相」、「就光是比英文程度，韓是死當不得重考」。

吳嘉隆臉書全文

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