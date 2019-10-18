慘了？ 韓國瑜取消訪美 洪秀柱曾警告沒去將受「傷害」

2019-10-18 20:10

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今（18）日會見美國在台協會（AIT）主席莫健時，當面稱因選舉行程時間壓力大，因此取消訪美行程。但當年慘遭「換柱」的前國民黨主席洪秀柱日前才向韓提醒，該去美國就要去，因為自己當初拒絕赴美，結果證實受到「傷害」。

韓國瑜下午受訪表示，距離明年總統大選只剩84天，若要訪美至少得花2個星期，但現在全台仍有許多熱情邀約，評估後決定忍痛放棄訪美行程。他也提到已親自告知莫健這個決定，「由於台澎金馬等地區跑起來，現在都還沒完全跑完第一趟，時間壓力非常大，因此這趟訪美行無法成行」，但也向莫健承諾，明年投完票後如果情況允許，會立刻拜訪美國。

而早在本月6日，洪秀柱出席活動時就表示，韓國瑜訪美之行在國內選務間確有為難處，但希望他任何一張選票都不能放棄，不論在海外與台灣都一樣。甚至洪還警告：「韓國瑜若認為赴美對選情有加分，就該去。」

洪秀柱以過來人的經驗提醒韓國瑜，她上一次被黨提名選總統時，有人要她去美國，她考量後決定不赴美，是自己的決定，事實上美國是有一定影響力的，這不便明說、大家心知肚明，因為那次她拒絕赴美，後來證明自己受到影響、也受到傷害。

而洪秀柱2015年在「換柱」後自爆，她以美國信任國民黨、跑國內為重婉拒，但沒去訪美、人家（美國）真的不開心啦！還說，「我想想有點後悔，若去參訪、現在狀況可能不一樣。」此話似乎透露沒訪美可能就是慘遭「換柱」的重要原因之一。

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