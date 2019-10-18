韓國瑜稱領導者做不好該一頭撞死，好過日：該撞死的是...

2019-10-18 23:38

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨總統參選人韓國瑜指出，領導者若沒做好教育、關懷弱勢，應該一頭撞死；臉書粉專高雄好過日指出，「一頭撞死」恐怕是他肺腑之言，只是該撞死的人，實際上就是自己，而這並不是解決問題的方式。

好過日表示，韓國瑜雖已經放棄高雄市長職位，但短期執政以來，不但「全國首富」、「發大財」全跳票，公司倒閉數全國最多，公司資本額減少全國最多，促參績效除前朝績效外掛零，輕軌二階市府自砍，施工中工程大幅延宕，導致軌道路網難以成形，顯然經濟、交通表現均做不好。

在此情況下，韓國瑜雖然不時批評政績遠比他好的蔡英文、蘇貞昌或其他中央地方首長，然而若他潛意識中還有一絲絲的良心，可能意識會以反作用形成（Reaction formation）的防衛機轉，把不符合傳統道德規範或引起內心焦慮的情緒，朝相反的途徑釋放。

韓國瑜潛意識中應該知道，自己能力完全無法勝任首長高位，自己表現也落實了「全國最爛」又「怠惰落跑」的話柄，而他內心無法應付這樣的愧疚，只能變成砲轟他人的言詞紓解出來。「一頭撞死」恐怕是他的肺腑之言，只是該撞死的人，實際上就是自己，而這並不是解決問題的方式。

好過日提醒韓國瑜，勇敢求助並非弱者，誠實面對自己內心的不一致，就能發現，除了一味競爭超乎自己能力的大位外，辭職養老，更有廣闊的天地可走。靜下心來，便可看穿自己的焦慮何在。

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