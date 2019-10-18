故意錯翻LSE圖書館助理回函？謝志偉：環牆要撞牆了！

2019-10-18 18:41

〔即時新聞／綜合報導〕旅美學者林環牆先前發布報告，指稱總統倫敦政經學院（LSE）圖書館未收到蔡英文博士論文報告，台灣駐德國代表謝志偉對此查閱林撰寫的報告，發現當中翻譯出來的英文有明顯錯誤，質疑林是英文差，還是故意自行解讀？謝直呼「環牆就要撞牆了」。

謝志偉今（18）日從法蘭克福搭火車回柏林途中在臉書發文指出，林環牆教授指控蔡英文沒有將博士論文交給議會大樓圖書館（SHL）的根據，是一封2019年6月4日署名「R.O.」的倫敦政經學院圖書館助理給林教授回函裏的一句話：「Unfortunately Senate House apparently never received a copy and the IALS are unable to find their copy.」，翻成中文是「很不幸地，議會大樓看樣子從沒收到複本，高級法律研究所也沒有找到複本」。

謝志偉表示，林環牆對於該句話的解讀竟變成：「很清楚，R.O女士6月4日的電郵暗示了：蔡英文當年並沒有完成繳交最後定稿論文到校方圖書館，自然也就拿不到博士學位」，但原句中並沒有提到蔡英文，也沒提到小英繳交論文，林環牆是按照自己的想法去解讀出該句話的意思，也沒有翻出「apparently（看樣子）」的意思。

謝志偉指出，給林環牆寫回信的倫敦政經學院圖書館助理表達得相當清楚，「該圖書館應該是/顯然是從未收到一本（論文）影本」，且沒有進一步的訊息能提供給林環牆，林與彭文正一干人等就開始「自己來了」，謝質疑，「不會覺得汗顏嗎？這樣像話嗎？」

謝志偉強調，對方已明示沒有進一步訊息，林卻自行進了一步又一步，「再進一步，環牆就要撞牆了」，且其他與林說法不符的合理解釋，林全部都不信還均抱持懷疑態度，這樣究竟是「仇恨」瞎人眼，還是真的英文差？

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