故意錯翻LSE圖書館助理回函？謝志偉：環牆要撞牆了！

〔即時新聞/綜合報導〕旅美學者林環牆先前發布報告,指稱總統倫敦政經學院(LSE)圖書館未收到蔡英文博士論文報告,台灣駐德國代表謝志偉對此查閱林撰寫的報告,發現當中翻譯出來的英文有明顯錯誤,質疑林是英文差,還是故意自行解讀?謝直呼「環牆就要撞牆了」。

謝志偉今(18)日從法蘭克福搭火車回柏林途中在臉書發文指出,林環牆教授指控蔡英文沒有將博士論文交給議會大樓圖書館(SHL)的根據,是一封2019年6月4日署名「R.O.」的倫敦政經學院圖書館助理給林教授回函裏的一句話:「Unfortunately Senate House apparently never received a copy and the IALS are unable to find their copy.」,翻成中文是「很不幸地,議會大樓看樣子從沒收到複本,高級法律研究所也沒有找到複本」。

謝志偉表示,林環牆對於該句話的解讀竟變成:「很清楚,R.O女士6月4日的電郵暗示了:蔡英文當年並沒有完成繳交最後定稿論文到校方圖書館,自然也就拿不到博士學位」,但原句中並沒有提到蔡英文,也沒提到小英繳交論文,林環牆是按照自己的想法去解讀出該句話的意思,也沒有翻出「apparently(看樣子)」的意思。

謝志偉指出,給林環牆寫回信的倫敦政經學院圖書館助理表達得相當清楚,「該圖書館應該是/顯然是從未收到一本(論文)影本」,且沒有進一步的訊息能提供給林環牆,林與彭文正一干人等就開始「自己來了」,謝質疑,「不會覺得汗顏嗎?這樣像話嗎?」

謝志偉強調,對方已明示沒有進一步訊息,林卻自行進了一步又一步,「再進一步,環牆就要撞牆了」,且其他與林說法不符的合理解釋,林全部都不信還均抱持懷疑態度,這樣究竟是「仇恨」瞎人眼,還是真的英文差?

