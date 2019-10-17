江啟臣岳父預測韓大贏80萬票！網友：贏2400萬票啦

2019-10-17 00:19

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨前立委劉盛良日前接受中國媒體訪問，他預測台灣2020年總統大選，韓國瑜能贏現任總統蔡英文80萬票，並表示這是自己從政多年的觀察，此話一出立刻引發網友討論，網友大笑：「會贏2400萬票啦！」

劉盛良為國民黨立委江啟臣岳父，他接受《中評社》訪問時指出，自己在台灣有超過50年的政治經驗，過去也在台北縣擔任過3屆議員、5屆藍營立委，他從韓國瑜、蔡英文2人在宮廟參拜，以及韓國瑜造勢現場人山人海的狀況推斷，韓國瑜的選情沒問題。

劉盛良認為，韓國瑜的造勢沒有刻意動員與營造，能夠呼喚這麼多韓粉，因此在明年大選韓至少贏蔡英文80萬票到100萬票，票數差距還有機會達到150萬票，至於親民黨主席宋楚瑜若再度參選，可能只會拿到30萬票左右。

臉書社團「民主進步黨（DPP）FB（臉書）後援會」轉貼劉盛良言論，引發不少網友討論，網友們留言提到「自慰自嗨好棒棒嗎？」、「支持韓的都是宗教式狂熱分子重點都是閒閒沒事幹的人！」、「痴人說夢話！」、「綠營都還沒動手勒，現在估計還有一群人在扮韓粉」、「這支巨型嘴巴張開，表演吞吐火功夫，現在表演吐火功，再來就是要吞火了」、「這種芭樂票是專本騙老人家的」。

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