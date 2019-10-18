就是違建！李佳芬農舍違建案 內政部駁回訴願

2019-10-18 17:54

〔記者黃欣柏／台北報導〕雲林縣政府今年7月間認定高雄市長韓國瑜妻子李佳芬名下農舍屬違規增建，因李逾期未補辦手續，雲林縣府8月通知應予拆除，事後李佳芬向內政部提起訴願，並移轉所有權予陳姓買家，由陳承受訴願。內政部今天召開訴願審議會議後，決定駁回訴願。

內政部指出，經雲林縣府現場勘查及測量，該農舍為3層樓建物，建物正面、背面及左右側均與使用執照竣工圖及竣工照片明顯不同，3層樓增建面積合計約248平方公尺，且均未依建築法規申請建造執照，違建情事明確。

內政部也表示，訴願人未於期限內補辦建造執照手續，該增建部分已經沒有合法之可能，因此雲林縣府作成認定違章建築及應予拆除等兩個處分，符合建築法規相關規定，應予維持，故將訴願駁回。

內政部強調，本案之所以被認定為違章建築，是因農舍增建未依建築法規申請建造執照，也就是擅自建築，建物現況與使用執照竣工圖不相符合，這與訴願人主張的「部分土地無償提供附近社區通行，應計入農地面積」等是兩回事。至於訴願人以正在申請核發農業使用證明書為由請求停止訴願程序，因本案是因擅自增建而被認定為違章建築，不以取得農業使用證明書為準據，因此無從適用。

內政部表示，該農舍的陳姓所有權人若不服訴願決定，得依「訴願法」第90條規定，於決定書送達後2個月內，向台中高等行政法院提起行政訴訟。

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