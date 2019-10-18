韓陣營喊廢「一例一休」 休假彈性交企業勞資協商決定

2019-10-18 16:02

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜最近拋出當選總統後要廢除「一例一休」，引發議論，韓國瑜國政顧問團總召張善政今日下午召開記者會指出，未來政策方向絕對會以落實週休二日、工時不變，勞工保障只會比「一例一休」更好為原則，而且要制定勞資會議的法律依據，把休假彈性交由每個行業與企業勞資協商決定。

張善政表示，「一例一休」最大的問題就是沒有彈性，有彈性的週休二日，要遠比沒有彈性的「一例一休」要來得好，韓國瑜說出廢除「一例一休」，真的是說到大家的心坎裡。

他強調，未來重新修法時，會有幾個政策原則，包括落實週休二日，原本工時每日8小時、每週40小時不變，而且勞工保障會比「一例一休」更好，而且週休二日要有彈性，而不是像「一例一休」這種以傳統工廠生產線的思維邏輯硬套用到各行各業，現在是數位時代，有很多行業返家後還在工作，「一例一休」沒有現代社會所需要的彈性。

他還說，未來的制度要讓各行業有對話、協商機制，行政院要設勞、資、政三方委員會，同時要讓勞資會議取得法律依據，把彈性放給每一個行業與企業，勞資透過對話協商訂出各自的休假方式，而非現在一套規矩適用各行各業。

至於韓國瑜批評行政院的高鐵向南延伸案，張善政表示，這個方案絕對是最糟糕的方案，並以「避重就輕、交差了事」8字形容，但他也強調，在明年總統大選投票之前，韓陣營不會端出方案，理由是目前手上資料有限，只要韓國瑜明年當選後，拿到第一手的公正客觀資料，新政府就會端出真正最好的方案。

不過，張善政也透露，韓陣營其實已有方案，也就是高鐵、台鐵要互相搭配，考慮高、屏整體區域發展，並把中屏、南屏一併納入規劃，例如把高鐵線拉到屏東潮州，台鐵再延伸到其他地區，未來觀光客要到恆春、墾丁，可以從潮州搭鐵路過去，目前2小時的車程可以縮短到一個鐘頭以內。

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