韓國瑜：當選總統 就廢一例一休

2019-10-18

〔記者許麗娟、施曉光／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜昨天在屏東語出驚人，指未來若有機會當選總統，將會主動廢除「一例一休」。

前晚只說檢討 昨改喊廢除

韓國瑜前天在小琉球與鄉親開講，民眾陳情希望若韓國瑜當選，能夠廢除一例一休，當晚他只是簡短回應一定會重新檢討。韓國瑜昨在屏東內埔昌黎祠前受訪時，態度轉為強硬的指出，這一段時間以來，一例一休讓企業主和勞工朋友怨聲載道，他再重申一遍，若有機會當總統，他會主動廢除一例一休。

韓國瑜國政顧問團總召張善政則指出，勞基法關於一例一休的條文，韓陣營將會重新評估，尤其一例一休實施後，對業界造成很多衝擊、勞工也不滿意，所以要整個檢討，希望做到雙贏的地步，讓勞工有足夠的保障、企業也有足夠的彈性運用最好的人力。

張善政表示，將就現行「一例一休」政策進行法律衝擊評估，未來將透過行政院下的勞資政委員會的設計，進行社會對話，在企業經營彈性與勞工就業安定間求取平衡。國政顧問團勞動組合所擬的政策草案中，已針對解決企業彈性和勞工工時過長問題，提出相關因應政策。

韓陣營重申，勞工未因實施「一例一休」而實質受惠，韓國瑜一旦當選，就會廢除惡法、打掉重來，全面檢討一例一休窒礙難行之處，務求保障勞工的「勞動基準」與「勞動尊嚴」。

一例一休是為了讓台灣勞工全面落實週休二日，蔡英文政府於二○一六年所推動的勞工工作日數的改革政策，勞工每週有「例假」及「休息日」兩日得以休息，例假為強制休假，休息日則保留彈性加班的空間。

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