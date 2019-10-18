韓國瑜喊廢一例一休 蔡競辦：先說清楚主張

2019-10-18

〔記者楊淳卉、周湘芸、謝君臨／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜指稱，若當選總統，將會主動廢除一例一休；蔡英文總統連任辦公室發言人阮昭雄昨受訪表示，勞基法修法目的就是為了落實勞工週休二日，韓國瑜的批評，是為了廢除沒收勞工的週休二日，還是當時國民黨主張的二例，恐怕要先說清楚他的主張，或者先花點時間瞭解後再討論，畢竟勞工的週休二日好不容易實施，跟自己決定就可以放，是完全不同的兩回事。

蘇揆：韓隨機喊喊 相信大家都清楚

行政院長蘇貞昌昨天出席「林口新創園」活動時受訪表示，當初審查條例時，國民黨主張不只是一例一休，而是要兩例；法案施行後，需要改進的地方都會大幅改進，不是韓國瑜隨機喊喊，更不是一個總統提名人到每個縣市都喊著要蓋機場、辦賽車就行；且韓在高雄已經開很多支票都跳票了，現在在各處喊，相信全國同胞都看得清清楚楚。

立委：韓只想轉移話題 信口開河

民進黨立委鄭運鵬表示，「一例一休」勞資權益落於中間值，但被污名化，尤其是中小企業在調度來不及，或調度成本較高時，會拿這個出來講，但現在其實他們大多可以接受。韓國瑜的即興演出，國民黨立委不見得會跟他走，韓因民調低而信口開河，只喊口號，沒有內涵；不是不能討論，但要說清楚。

民進黨立委賴瑞隆指出，「一例一休」經過許多動盪之後，現已取得平衡，若要再啟動修法，恐怕會引起更大的紛爭，且對於修法方向，韓國瑜要思考清楚，不要為了反對而反對，如果只是為了選舉，刻意挑動重大政策，提不出具體建議，對台灣的穩定沒有幫助。

賴瑞隆說，現階段勞工休假增加是事實，薪資提升也是事實，全年經濟成長率位居亞洲四小龍之首，在大家努力拚經濟時，再輕易擾動這個議題，對台灣不見得是好事。過去民進黨被各方批評，非常辛苦，透過勞動部函釋慢慢解決問題，呼籲韓不要只是喊口號。

民進黨立委何志偉表示，「一例一休」當初修法時的確有很多討論，也有人表達不滿，但已來到平衡點，目前民眾對「一例一休」討論不多，韓國瑜拋出的議題未引起太大的迴響，且韓也沒有提出修法版本，沒辦法討論。

何志偉認為，韓是在轉移請假的議題，包括要求蔡英文總統跟他一起請假，在網路上對韓的訕笑太多了，顯然想要轉移話題卻未達到目的。

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